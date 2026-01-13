Thị trường ô tô Việt Nam bước sang năm 2026 với một bức tranh quen thuộc, khi các hãng vẫn liên tục đưa ra những chương trình khuyến mại, ưu đãi sâu cho nhiều mẫu xe, trải rộng trên hầu khắp các phân khúc. Cuộc cạnh tranh giành thị phần vì thế ngày càng gay gắt, ngay từ những tháng đầu năm.

Đáng chú ý, phân khúc xe bán tải, dù chỉ có vỏn vẹn 4 cái tên quen thuộc, vẫn không nằm ngoài xu hướng này. Thậm chí, mức giảm giá và ưu đãi trong nhóm bán tải còn được xem là mạnh tay hơn so với nhiều phân khúc khác. Các hãng liên tục tung ra chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt trực tiếp hoặc tặng kèm phụ kiện, với giá trị lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng tùy phiên bản.

Động thái giảm giá sâu của xe bán tải không chỉ xuất phát từ áp lực tồn kho, mà còn phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng. Chính sách mới áp dụng cho dòng xe này như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2026 buộc các hãng phải điều chỉnh giá bán để giữ chân khách hàng truyền thống, đồng thời tìm cách mở rộng tệp người mua mới.

Trong bối cảnh đó, tháng 1/2026 được xem là thời điểm bản lề, khi cuộc đua giảm giá không chỉ nhằm kích cầu ngắn hạn, mà còn định hình lại cục diện cạnh tranh của thị trường ô tô Việt Nam trong cả năm.

Ford Ranger tiếp tục thể hiện sức hút nhờ vào dải sản phẩm rộng cùng với các đợt khuyến mại, giảm giá liên tiếp. Ảnh: FVN

Giống như đợt khuyến mại được áp dụng từ cuối năm 2025, sang tháng 1/2026, "vua bán tải" Ford Ranger vẫn được duy trì mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho hầu hết các phiên bản của mình.

Cụ thể, các phiên bản gồm XLS, Stormtrak, Wildtrak và Raptor được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Với giá bán dao động từ 707 triệu đồng đến 1,299 tỷ đồng, ưu đãi trên tương đương mức giảm là 42,5-130 triệu đồng. Riêng phiên bản thấp nhất XL (giá niêm yết 669 triệu) chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 20 triệu đồng.

Ghi nhận tại một số đại lý của Ford, khách hàng mua xe trong tháng 1 còn được tặng thêm nhiều quà tặng như bảo hiểm thân vỏ và các phụ kiện như dán kính, trải sàn… Điều này càng tạo áp lực cạnh tranh lớn lên các đối thủ phía sau.

Theo báo cáo bán hàng được Ford Việt Nam công bố, trong 11 tháng đầu năm 2025 đã có tới 16.493 chiếc Ranger được bán ra, đứng thứ hai trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong tại thị trường Việt Nam, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander. Ở phân khúc bán tải, một mình Ford Ranger chiếm khoảng 70% tổng số xe bán ra trong năm.

Mitsubishi Triton cũng được duy trì mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ giống như đối thủ Ford Ranger. Ảnh: Ngô Minh

Mẫu xe đứng thứ hai về doanh số là Mitsubishi Triton cũng tiếp tục nhận được ưu đãi trong tháng 1/2026. Hiện, toàn bộ các phiên bản Triton đang được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm khoảng 40-55 triệu đồng.

Trong đó, Triton Athlete (giá 924 triệu đồng) tiếp tục là phiên bản nhận được mức ưu đãi lớn nhất khi ngoài hỗ trợ trước bạ còn được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Với các phiên bản như GLX (655 triệu đồng) hay Premium (782 triệu đồng), giá trị phiếu nhiên liệu được áp dụng ở mức 10 triệu đồng.

Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi, phiên bản tiêu chuẩn của Triton chỉ có giá bán thực tế khoảng 615 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Ford Ranger XL.

Toyota Hilux có thể được ra mắt thị trường Việt Nam ngay trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Toyota

Khác với Ranger hay Triton, Toyota Hilux (giá niêm yết 668-999 triệu đồng) lại không còn được ưu đãi chính hãng từ tháng 1/2026 sau nhiều tháng được giảm 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, nhiều đại lý Toyota đang có mức hỗ trợ riêng với tổng giá trị từ 20-40 triệu đồng nhằm đẩy hàng tồn kho.

Dù bán chạy hàng đầu ở thị trường Thái Lan nhưng Isuzu D-max lại khá "ế ẩm" tại Việt Nam. Ảnh: Isuzu

Tương tự "đồng hương" Toyota Hilux, các chương trình giảm giá dành cho Isuzu D-Max cũng không được triển khai ở cấp độ chính hãng mà chủ yếu xuất phát từ từng đại lý. Do đó mức hỗ trợ giữa các điểm bán có sự chênh lệch khá rõ, phụ thuộc vào lượng tồn kho cũng như từng cấu hình xe với mức dao động từ 30-60 triệu đồng.

Với giá niêm yết từ 650-880 triệu đồng, các chương trình ưu đãi hiện hành từ đại lý đã kéo giá bán thực tế của mẫu bán tải nhập khẩu từ Thái Lan này xuống sát mốc 600 triệu đồng.

