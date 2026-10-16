Tân CEO Apple John Ternus cho rằng hãng nên hoàn thiện thiết kế sản phẩm thay vì vội vàng ra mắt hay chạy theo đối thủ. iPhone Duo là minh chứng cho triết lý này.

John Ternus được chọn làm người kế nhiệm Tim Cook vào tháng 4/2026, sau khoảng 25 năm làm việc tại Apple. Tuy nhiên, hành trình phát triển mẫu iPhone gập mang tên iPhone Duo đã được ông tham gia từ sớm, khi mới có 10 năm làm việc tại công ty.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Ternus cho biết ông cùng 5 kỹ sư khác từng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị gập vào năm 2011. “Chúng tôi nhận thấy rõ rằng sớm muộn gì màn hình OLED cũng sẽ có thể uốn cong”, ông nói.

Dù vậy, Apple không phải hãng đầu tiên đưa điện thoại gập ra thị trường. Samsung cùng nhiều đối thủ đã đi trước, nhưng Ternus không tỏ ra lo ngại. Theo ông, những sản phẩm gập khác trên thị trường khi đó mang lại cảm giác “rẻ tiền và kém chất lượng”.

CEO Apple John Ternus ấp ủ iPhone gập từ 15 năm trước. Ảnh: Apple Insider

Quan điểm ưu tiên chất lượng hơn tốc độ của Ternus cũng được Richard Dinh, Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm của Apple, xác nhận. Ông cho biết Apple hoàn toàn có thể ra mắt iPhone gập sớm hơn.

Dinh kể từng trao đổi trực tiếp với Ternus về khả năng tung sản phẩm ra thị trường trong bối cảnh các đối thủ đã có thiết bị tương tự.

Apple khi đó đã phát triển một mẫu máy có bề mặt bên ngoài tương tự sản phẩm của đối thủ. Dù thiết bị vẫn tồn tại một số hạn chế, Dinh cho rằng nó có thể đã đủ điều kiện để thương mại hóa.

Tuy nhiên, Ternus không đồng ý.

“Ông ấy nói với tôi: ‘Rich, anh sẽ biết khi nào sản phẩm thực sự sẵn sàng’”, Dinh kể lại.

Sự kiên định này giúp đội ngũ Apple tiếp tục tìm kiếm những đột phá về công nghệ và quy trình sản xuất. Theo Dinh, nhóm đã làm việc với các nhà cung cấp trên khắp thế giới để phát triển bề mặt nanotexture cho iPhone Duo.

Không nhất thiết phải tự làm mọi thứ

Apple thường được biết đến với cách tiếp cận thận trọng khi bước vào thị trường mới, cùng tham vọng kiểm soát chặt chẽ cả phần cứng lẫn phần mềm.

Tuy nhiên, Ternus cho rằng công ty không cần tự sản xuất mọi thành phần của một sản phẩm.

Ông cũng thừa nhận không phải tính năng nào của Apple cũng đạt hiệu quả như kỳ vọng ngay từ đầu.

Chẳng hạn, Ternus từng sử dụng tính năng Screen Time để quản lý thời gian sử dụng thiết bị của các con và nhận thấy công cụ này “tốt nhưng chưa xuất sắc”.

Ông cho biết các bản cập nhật sau đó đã cải thiện đáng kể trải nghiệm.

“Chúng tôi muốn xây dựng những công cụ giúp phụ huynh thực hiện việc đó một cách dễ dàng. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều này”, ông nói.

Về chiến lược phát triển sản phẩm, Ternus nhấn mạnh Apple không đặt mục tiêu phải tự làm mọi linh kiện hay công nghệ.

Thay vào đó, hãng tập trung vào những thành phần có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với đối thủ.

“Không ai có thể làm được mọi thứ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng giới hạn phạm vi vào những điều quan trọng nhất, rồi dồn toàn bộ nỗ lực cho chúng”, tân CEO Apple cho biết.

(Theo Apple Insider)