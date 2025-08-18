Trong Có anh nơi ấy bình yên tập 12 lên sóng tối nay, 18/8, vì bị Linh "rô" (Tuấn Anh) gây khó dễ cho việc làm ăn ở mỏ đá nên Tiến (Kiên Trần) đành xuống nước để bắt tay làm ăn. "Tao đồng ý cho mày bảo kê theo đúng số tiền thỏa thuận. Viết cho tao cái giấy xong tao chuyển khoản", Tiến nói. Khi Linh "rô" thắc mắc vì sao việc chuyển tiền lại phải vòng vo như vậy, Tiến thừa nhận mình không có quyền hành gì. "Thế bạn không phải chủ mỏ à?", Linh "rô" hỏi Tiến.

Ở diễn biến khác, Xuân (Bá Anh) cùng Bằng (Vĩnh Xương) đến gặp người có thể giúp Xuân giữ chắc chiếc ghế phó chủ tịch xã hoặc có thể lên vị trí cao hơn sau sáp nhập. Họ nói nhiều người cho rằng nếu ông Thứ (Thanh Bình) sa cơ, Xuân luôn được cho là người có lợi nhất và không tránh được sự nghi ngờ từ dư luận. Dù chỉ nghe thấy giả thiết này, Xuân đã cuống cuồng. Mọi người trấn an Xuân cứ ngồi yên mà nghe kịch hay bởi mọi người chỉ để ý đường đi nước bước của ông Thứ.

Trong khi đó, Tiến gây sự với Cường "gà" (Thái Sơn) giữa chợ bởi cho rằng chú ruột mình đốt hồ sơ ở trụ sở xã. Bị Cường sỉ nhục, Tiến túm tóc Cường quát để dằn mặt.

Cường sẽ làm gì? Tiến sẽ trả lời Linh "rô" thế nào? Diễn biến chi tiết tập 12 Có anh nơi ấy bình yên lên sóng 21h tối nay trên VTV1.