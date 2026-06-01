Chính phủ hôm nay ban hành Nghị định số 196/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng (bao gồm cả các Phó Thủ tướng).

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ; thực hiện chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp, truyền thông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Phạm Hải

Nghị định quy định 15 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Chính phủ.

Theo nghị định, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị: Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp luật, Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Nội chính, Vụ Tổ chức công vụ, Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I), Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Vụ Thư ký - Biên tập, Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Chuyển đổi số, Cục Quản trị - Tài vụ, Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ.

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ là Cục loại 1, được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định hiện hành cho đến khi quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành.

Theo dự thảo về tờ trình nghị định trước đó, Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ được bố trí hơn 30 biên chế. Cục có các ban, phòng và đơn vị sự nghiệp công lập là Báo điện tử Chính phủ. Cục trưởng được ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý, trong đó có hướng dẫn tích hợp thông tin với cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.

Đơn vị này được giao quản lý nhà nước về Công báo, đồng thời được phân cấp quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, tài chính và tài sản. Cơ cấu tổ chức gồm các ban, phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập là Báo điện tử Chính phủ.