Theo Quyết định số 177, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đồng thời, đây là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Trung ương.

Quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ 18 nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, cơ quan có nhiệm vụ chuẩn bị các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, báo cáo, đề án, vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Cơ quan này tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quy định trong điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nhiệm vụ do Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng ở Trung ương tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Cũng theo quyết định, cơ quan có quyền được kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Thủ trưởng cơ quan. Các Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Phó thủ trưởng cơ quan, trong đó phân công Phó chủ nhiệm thường trực là Phó thủ trưởng thường trực cơ quan.

Cơ cấu tổ chức của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm: Vụ Địa bàn I (gọi tắt là Vụ I); Vụ Địa bàn IA (gọi tắt là Vụ IA); Vụ Địa bàn II (gọi tắt là Vụ II); Vụ Địa bàn IIA (gọi tắt là Vụ IIA); Vụ Địa bàn III (gọi tắt là Vụ III); Vụ Địa bàn V (gọi tắt là Vụ V); Vụ Địa bàn VI (gọi tắt là Vụ VI); Vụ Địa bàn VII (gọi tắt là Vụ VII); Vụ Địa bàn VIII (gọi tắt là Vụ VII); Vụ Tổng hợp; Vụ Nghiên cứu, Đào tạo nghiệp vụ; Văn phòng.

Biên chế của cơ quan do Bộ Chính trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương. Khi cần thiết, cơ quan được trưng tập cán bộ phục vụ việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác nghiên cứu.