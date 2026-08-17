Bà T.T. H. gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo khi cán bộ được điều động sang đơn vị khác.

Cụ thể, bà H. là Phó chủ tịch UBND xã, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5. Do có nguyện vọng cá nhân, bà được điều động đến một xã khác và bố trí làm chuyên viên, vị trí không có phụ cấp chức vụ.

Bà H. muốn biết trong trường hợp này có được bảo lưu phụ cấp chức vụ hay không? Nếu có thì căn cứ theo quy định nào?

Thông tư 02/2005/TT-BNV quy định về các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2005 đã quy định về các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Đối với trường hợp cụ thể của bà H., Bộ Nội vụ cho biết sau khi được cấp tỉnh điều động đến xã khác theo nguyện vọng cá nhân, việc bà H. có được bảo lưu phụ cấp chức vụ hay không thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định.

Như vậy, việc điều động từ vị trí Phó chủ tịch UBND xã sang làm chuyên viên không đồng nghĩa với việc đương nhiên được bảo lưu phụ cấp chức vụ hệ số 0,5. Trường hợp cụ thể phải căn cứ quy định và quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.