Tình yêu vượt rào cản

“Với tôi - một người phụ nữ cao vỏn vẹn 1m20, có chồng con và có một tổ ấm trọn vẹn thực sự là kỳ tích”, đó là lời chia sẻ từ tận đáy lòng của Lê Thị Huyền Trân (SN 1989, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) sau hơn 1 năm bước vào hôn nhân.

Trân mắc bệnh còi xương từ nhỏ nên chiều cao chỉ dừng lại ở 1m20. Cơ thể yếu ớt, trong mọi hoạt động thường ngày, chị đều chậm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Ngoại hình thấp nhỏ khiến Trân mặc cảm về bản thân. Những lời trêu đùa vô tư của bạn bè, những ánh nhìn tò mò của người lạ... khiến chị càng thu mình lại.

Gia đình yêu thương Trân hết lòng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể cho chị học hết khả năng. Tốt nghiệp cấp ba, chị nghỉ học, nhường cơ hội học tập cho em gái. Sau này, Trân vào TPHCM thuê trọ và bán cà phê dạo.

“Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách cũng có lúc cô đơn. Năm 2023, tôi vào một nhóm hẹn hò để tìm kiếm bạn bè, không ngờ gặp được định mệnh của đời mình”, Trân kể.

Vợ chồng Trân tổ chức đám cưới vào đầu năm 2025

Người đàn ông đó là Huỳnh Đình Cảm (SN 1993, quê ở Quảng Ngãi) – khi ấy làm cho một công ty may ở TPHCM.

Ngay khi mới nhắn tin trò chuyện, Trân đã gửi ảnh chân dung cho anh xem và chia sẻ rõ về hoàn cảnh của mình. Trân không muốn giấu giếm điều gì bởi cô thật lòng muốn kết bạn.

Anh Cảm xem bức hình của Trân, chỉ nhắn lại: “Không có vấn đề gì”. Họ trò chuyện với nhau mỗi ngày, chia sẻ về công việc, cuộc sống. Khoảng 1 tháng sau, họ có cuộc gặp đầu tiên tại góc quán cà phê. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng nhưng đã đem đến cho Trân những rung động đầu tiên.

Những cuộc hẹn của họ ngày một nhiều hơn. Vào mỗi cuối tuần, anh Cảm thường đón Trân đi ăn, đi chơi. Cách thể hiện tình cảm của anh rất từ tốn như đội cho chị chiếc mũ bảo hiểm hay nghiêng xe để chị ngồi lên dễ hơn...

Cả hai dường như đã hiểu rõ lòng mình nhưng đến tháng 9/2023, anh Cảm mới thổ lộ. Anh nói: “Em có thương anh không, còn anh thì thương em. Em làm bạn gái anh nhé”. Trân hạnh phúc gật đầu.

Trân thừa nhận, ngay cả khi đã là bạn gái của anh Cảm, chị vẫn có lúc trăn trở về ngoại hình chênh lệch. Và rồi, chính sự kiên định của anh đã xóa tan nỗi mặc cảm ấy.

“Anh không e ngại bất kỳ điều gì mỗi khi ở cạnh tôi, anh nắm tay tôi, giới thiệu tôi với bạn bè, đi đâu cũng dẫn tôi theo.

Anh nói với tôi: ‘Em là cô gái hồn nhiên. Anh nghĩ mình không cần phải yêu cô gái đẹp, anh chỉ cần một người mà khi ở cạnh họ, anh thấy hạnh phúc'", Trân xúc động kể.

Hôn nhân trọn vẹn

Bố anh Cảm từng im lặng khi hay tin con trai yêu một cô gái nhỏ bé. Mẹ anh hiền hòa hơn, chỉ cần con trai hạnh phúc là bà sẽ ủng hộ.

Sự im lặng của bố anh Cảm đã trở thành nút thắt trong lòng Trân. Chị lo lắng mỗi khi anh gợi ý về việc ra mắt.

Cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ

Một ngày, anh Cảm nói với Trân: “Anh phải đưa em về để ba má biết em, hiểu được con người thật của em. Cứ trốn tránh hoài cũng không phải là cách”.

Sự kiên định của anh cho Trân thêm niềm tin. Cả hai vượt đường xa về Quảng Ngãi thăm gia đình. Không ngờ, tình cảm Trân nhận được khác xa với những băn khoăn trong lòng.

“Ba mẹ anh thương tôi, không hề phản đối lời nào. Ba nói với anh: ‘Hạnh phúc của con, con tự quyết định. Ba má không thể sống đời với con’. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của ba má dành cho mình”, Trân chia sẻ.

Được sự tác thành của hai bên gia đình, cặp đôi tổ chức đám cưới vào đầu năm 2025. Vì khoảng cách xa xôi, mẹ Trân lại không khỏe nên mỗi bên tổ chức đám cưới vào một ngày riêng. Nhà Trân mời 450 vị khách, còn nhà anh Cảm mời 300 vị khách đến chung vui.

Trân nhớ, đám cưới của mình đông người, không khí vui vẻ, ấm cúng. Bên phía nhà trai, Trân cảm nhận rõ ánh nhìn tò mò của mọi người, tuy nhiên, sau phút tò mò ấy là sự cảm thông thật sự. Chị nhớ mãi lời chúc của họ hàng nhà trai: “Các con chọn đến với nhau thì phải yêu thương nhau trọn đời”.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Trân

Bước vào hôn nhân, điều khiến Trân trăn trở là chuyện sinh con, dù cả hai đã sẵn sàng tinh thần cho đoạn đường khó khăn này. Không ngờ, em bé đã đến với vợ chồng chị một cách tự nhiên, 9 tháng mang thai cũng khá suôn sẻ.

Khoảnh khắc bác sĩ đỡ em bé thành công rồi vui mừng nói “Trân ơi, con em dài lắm, em yên tâm nhé” khiến chị vỡ òa hạnh phúc. Anh Cảm và hai bên gia đình cũng không kìm nén được nỗi xúc động trước món quà quý giá này.

Những tháng ngày sau đó, anh Cảm chăm sóc vợ con tận tình. Vợ có vóc dáng nhỏ bé, khó bế ẵm con, anh thường xuyên ở cạnh hỗ trợ. Dù ban ngày bận rộn mưu sinh, ban đêm anh vẫn thức cùng vợ chăm con.

Trân kể, 3 năm qua từ khi yêu đến khi về chung một nhà, chị không biết bao lần hỏi chồng: “Sao anh lại chọn em làm vợ, dù có nhiều người phụ nữ đẹp hơn em?”. Anh Cảm chỉ đáp một câu, không hề thay đổi: “Vì anh thương em”.

Trong một vài khoảnh khắc, Trân nhớ lại tuổi thơ khó khăn, lúc nào cũng sợ sệt và thu mình lại. Giờ đây, nhờ sự xuất hiện của người chồng hiền lành và cậu con trai bé bỏng, cuộc sống của chị đã thay đổi hoàn toàn. Chị được sống trong hạnh phúc trọn vẹn và tự tin nghĩ về tương lai tươi sáng.

“Tôi thầm nghĩ, may mắn đã đến với mình sau bao năm vượt lên số phận”, Trân bày tỏ.

Ảnh: NVCC