Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, chiều 23/6, một vụ án mạng đã xảy ra tại cửa hàng nội thất ở khu tái định cư Tam Kỳ (phường An Biên, TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân tại khu vực Lô 97 (khu tái định cư Tam Kỳ) phát hiện một nữ nhân viên nằm bất động bên trong cửa hàng nội thất nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Đ.T.H. (SN 2005, trú phường Hải An, TP Hải Phòng).

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: Thu Hằng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong, trên cơ thể có nhiều thương tích. Dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng.

Theo nguồn tin, trước thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông được cho là bạn trai của nạn nhân đã đến cửa hàng này.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Thu Hằng

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Công an Hải Phòng đang khẩn trương truy xét đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.