Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Bùi Bích Phương (SN 2003, trú tại tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc, Hà Nội) về việc chị rời khỏi nhà từ chiều 11/9 và đến nay vẫn chưa trở về.

Bùi Bích Phương rời khỏi nhà từ chiều 11/9 và mất liên lạc. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, gia đình đang vô cùng lo lắng vì không thể liên lạc với Phương.

Bà Phạm Thị Thủy (SN 1973, mẹ ruột của Phương) nghẹn ngào cho biết: “Suốt những ngày qua, gia đình tôi sống trong bất an. Kể từ khi con bỏ đi, mọi người hoang mang và lo sợ cho sự an toàn của cháu".

Cũng theo bà Thủy: "Trong gia đình không hề có mâu thuẫn, chúng tôi luôn yêu thương và chăm lo cho Phương. Gần đây, cháu có chút buồn phiền do cãi nhau với bạn, nhưng tuyệt nhiên không có khúc mắc nào với người thân. Việc con đột ngột bỏ nhà đi khiến chúng tôi suy sụp...”.

Ngay sau khi phát hiện con mất liên lạc, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Bà Thủy cho biết, gia đình đã gọi điện, nhắn tin khắp nơi, liên hệ bạn bè của Phương, thậm chí đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng giúp đỡ, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào.

“Từng giờ từng phút trôi qua, nỗi lo trong lòng tôi càng lớn. Tôi chỉ mong con gái bình an trở về với gia đình”, người mẹ lo lắng nói.

Hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng gia đình xác minh, rà soát các mối quan hệ, địa điểm mà Phương có thể lui tới, đồng thời mở rộng tìm kiếm để sớm làm rõ sự việc.

Gia đình tha thiết kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Nếu ai có thông tin hoặc tình cờ nhìn thấy chị Bùi Bích Phương, xin vui lòng liên hệ ngay với gia đình qua số điện thoại: 0986.043.468 hoặc 0862.904.593.