Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Phạm Bách Hùng (SN 1974) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đối tượng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng.

Phạm Bách Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khoảng 17h30 ngày 21/2, Hùng điều khiển xe máy mang theo dao Thái Lan đến tìm chị M. để nói chuyện. Nạn nhân là chị L.T.M. (SN 1991, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân do chị M. đề nghị chia tay.

Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc mất kiểm soát, Hùng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ chị M. Nạn nhân bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương. Các đơn vị khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và làm việc với các bên liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận nguyên nhân dùng dao đâm chị M. xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.