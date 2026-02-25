Ngày 25/2, Công an tỉnh Sơn La thông tin về việc Công an phường Mộc Châu xác minh làm rõ vụ hành hung người do đỗ xe ô tô khách trước cửa nhà. Qua xác minh, cơ quan công an đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Hào (35 tuổi) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hào trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu.

Vụ việc được camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, Công an phường Mộc Châu nhận tin báo từ số điện thoại 0969398xxx của anh P.V.K. vào hồi 14h48 ngày 19/2 (tức ngày mùng 3 Tết). Xe ô tô khách do anh điều khiển đỗ ở ven đường quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, phường Mộc Châu.

Có người ra yêu cầu di chuyển với lý do không được đỗ xe trước cửa nhà họ. Anh K. chưa kịp điều khiển phương tiện rời đi thì bị một nam giới lên xe hành hung.

Nguyễn Anh Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Sơn La

Công an phường Mộc Châu tiến hành điều tra. Người có hành vi đánh anh K. được xác định là Nguyễn Anh Hào.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Hào khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với anh P.V.K. Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà.

Hiện cả 2 hành vi gồm cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy của Hào đang được điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.