Ông V.M.D (44 tuổi, trú ở Tuyên Quang) phải nhập viện trong tình trạng cẳng chân hoại tử nặng, bốc mùi hôi thối, tổn thương sâu tận xương và đối mặt với nguy cơ phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Bệnh nhân bị bỏng lửa một tháng trước đó nhưng không đến cơ sở y tế mà tự điều trị theo kinh nghiệm dân gian bằng cách đắp lá chữa bệnh. Chỉ đến khi vùng tổn thương sưng to, đau tăng dần, hoại tử lan rộng và chảy dịch mủ nghiêm trọng, ông D. mới đến bệnh viện tuyến tỉnh và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Các bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Mạnh Chiến, Phụ trách khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết toàn bộ mặt sau cẳng chân trái của bệnh nhân đã hoại tử gần như hoàn toàn, lan rộng 50-70% bàn chân, tổn thương sâu vào xương gót, gân gót và các đầu xương chày, xương mác.

Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật đã cắt lọc toàn bộ mô hoại tử mủn đen và đặt hệ thống hút áp lực âm để kiểm soát nhiễm trùng cho bệnh nhân. Sau một tuần chăm sóc tích cực, quá trình hoại tử dừng lại. Các bác sĩ bước vào giai đoạn tái tạo đầy thách thức cho vùng khuyết hổng rất rộng vốn đã bị viêm xương và lộ xương.

Cuộc đại phẫu kéo dài 6 giờ đồng hồ, ê-kíp tạo hình đã phối hợp với chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để nạo sạch tổ chức viêm và mô hoại tử trong xương trước khi thực hiện kỹ thuật vi phẫu phức tạp cho bệnh nhân.

Theo TS Chiến, đây là loại phẫu thuật nặng với nhiều nguy cơ do diện tích tổn thương lớn, nguy cơ chảy máu cao, thời gian mổ kéo dài và bệnh nhân phải được gây mê trong tư thế nằm sấp - tư thế có nhiều rủi ro hơn so với phẫu thuật thông thường. Sau mổ hai ngày, tình trạng vạt ghép bước đầu ổn định.

TS Chiến khuyến cáo, bỏng lửa diện rộng là dạng bỏng đặc biệt nguy hiểm do tổn thương thường sâu và lan rộng, dễ gây phá hủy da, mô mềm, mạch máu. Khi diện tích bỏng lớn hoặc tổn thương sâu, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử mô và biến chứng toàn thân có thể xảy ra nhanh chóng.

Việc tự ý đắp lá, dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc chậm trễ đến cơ sở y tế có thể khiến vết thương nhiễm trùng nặng, phá hủy cả gân, xương nếu không được xử trí kịp thời, làm tăng nguy cơ cắt chân và đe dọa tính mạng.

