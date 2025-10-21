Nguyễn Phương Ngân, 23 tuổi, vừa trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2025 với điểm trung bình học tập 3,81/4. Cách đây 5 năm, nữ sinh cũng là thủ khoa đầu vào của ngôi trường này. Để giữ được “phong độ” ấy, Ngân cho rằng việc duy trì kỷ luật là điều quan trọng nhất.

Nguyễn Phương Ngân, thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: NVCC

Phương Ngân vốn là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội). Thời phổ thông, Ngân nhiều lần giành giải nhất, nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm và thành phố môn Vật lý.

Ngoài ra, nữ sinh rất yêu thích môn Hóa và quan tâm tới ngành học thuộc khối sức khỏe vì thấy không chỉ có tính ứng dụng cao mà còn mang lại giá trị thiết thực cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Gia đình không có ai theo ngành y dược, nhưng khi nghe Ngân chia sẻ mong muốn theo đuổi lĩnh vực này, bố mẹ đều ủng hộ. Năm 2020, Ngân thi khối A00 và đạt 29,3 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Dược Hà Nội.

“Khi biết tin mình là thủ khoa đầu vào, em bất ngờ xen lẫn tự hào, nhưng chưa từng đặt mục tiêu trở thành thủ khoa tốt nghiệp”, Ngân nói.

Thực tế khi mới vào trường, nữ sinh cũng “choáng ngợp” do ngành học này thu hút nhiều sinh viên có nền tảng học tập tốt, hứng thú mạnh mẽ với lĩnh vực khoa học tự nhiên. Các bạn cũng rất chăm chỉ, tìm tòi đọc thêm các tài liệu quốc tế và làm nghiên cứu khoa học từ sớm.

“Giai đoạn đầu, em cảm giác xuất phát điểm của mình chậm hơn các bạn rất nhiều. Vì thế, em liên tục phải nhắc nhở bản thân rằng mỗi người sẽ có điểm mạnh riêng. Điều quan trọng không phải so sánh mình với người khác mà là so bản thân mình ngày hôm nay tiến bộ ra sao so với ngày hôm qua”, Ngân nói.

Cứ thế, nữ sinh đặt mục tiêu duy trì kỷ luật, sự tự giác, kiên trì và cố gắng mỗi ngày.

Ngân trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Suốt 5 năm đại học, Ngân luôn giữ vững tinh thần đó. Không nhận mình là người thông minh, Ngân tin vào sức mạnh của sự kiên trì. “Em luôn giữ thói quen lập kế hoạch học tập, lịch ôn tập định kỳ, đọc trước bài mới, viết ghi chú cá nhân… Với em, không có cách học nào hiệu quả ngoài sự chăm chỉ, bền bỉ”.

Có giai đoạn, nữ sinh học tới 16 giờ mỗi ngày, đặc biệt trước kỳ thi hay khi chuẩn bị viết bài báo khoa học.

Ngân thường ghi nhớ theo sơ đồ tư duy, nhưng không ghi ra giấy mà tưởng tượng trong đầu, vẽ ra mối liên hệ giữa các kiến thức hoặc gắn nó với những thứ trong thực tế.

Chẳng hạn, khi học về Giải phẫu sinh lý, Ngân liên tưởng về cấu tạo và hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Hoặc khi học về Dược lý, Dược động học liên quan đến cách thuốc chuyển hoá và tác dụng, nữ sinh sẽ liên tưởng đến vòng tuần hoàn của thuốc trong chính cơ thể mình, rồi những tác động sẽ gặp phải đối với nhịp tim hay huyết áp.

Với những kiến thức mới khó hiểu, Ngân thường chụp và lưu ảnh vào máy để có thể xem lại và ngẫm nghĩ bất cứ lúc nào, như khi mới thức dậy, trước khi đi ngủ hay cả khi đứng đợi xe bus.

Ngân bắt đầu nghiên cứu khoa học từ năm thứ 3. Ảnh: NVCC

Đến năm thứ 3, Ngân tham gia nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Tổng hợp Hóa dược của trường. Giai đoạn đầu, nữ sinh gặp vô số thất bại như phản ứng không tạo ra sản phẩm, tạp chất khó tinh chế, thí nghiệm kéo dài nhiều ngày không cho ra kết quả…

“Có thời điểm, em nản đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng khi bình tĩnh xem lại quy trình, em nhận ra mỗi sai sót đều có nguyên nhân. Từ đó, em điều chỉnh lại dung môi, chất xúc tác và dần khắc phục được lỗi”, Ngân kể.

Nữ sinh là đồng tác giả của bài báo “Tổng quan về HDAC6 và các chất ức chế chọn lọc HDAC6 hướng tác dụng kháng ung thư”, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu của Ngân cũng giành giải Nhì tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXII.

Trong quá trình nghiên cứu, Ngân mê mẩn việc tự thiết kế quy trình tổng hợp các hợp chất mới, sau đó trao đổi với thầy hướng dẫn để xem xét tính khả thi. “Khi ý tưởng được chấp nhận, em được tự tay hiện thực hoá trong phòng thí nghiệm. Cảm giác đó thật sự rất đặc biệt”, Ngân chia sẻ.

Tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Dược Hà Nội, Ngân dự định sẽ học thạc sĩ tại chính ngôi trường này và tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Tổng hợp Hóa dược.

“Em hy vọng có thể đóng góp vào việc tìm ra những hợp chất mới có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư. Con đường nghiên cứu có thể dài và vất vả, nhưng em nghĩ chỉ cần đam mê thì sẽ luôn tìm được niềm vui”, Ngân nói.