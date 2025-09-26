Lê Hiếu Minh Đức, sinh năm 1997, mới đây gây chú ý khi xuất hiện trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today với phong thái tự tin, cách dẫn lôi cuốn cùng khả năng tiếng Anh ấn tượng.

Trước đó, Minh Đức từng sở hữu thành tích “khủng” khi đạt 9.0 IELTS, lấy hai bằng cử nhân về Xã hội học - Truyền thông Kỹ thuật số và Nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wollongong (Australia).

Lê Hiếu Minh Đức là MC kênh truyền hình đối ngoại quốc gia. Ảnh: NVCC

Minh Đức yêu thích tiếng Anh từ nhỏ. Tình yêu ấy được truyền cảm hứng từ mẹ - một người luôn chú trọng đến việc học ngoại ngữ, coi đây là “công cụ mở ra thế giới”. Mẹ Đức cũng từng giành học bổng đi du học và làm việc ở nhiều quốc gia.

“Ngay cả khi tài chính gia đình chưa dư dả, mẹ vẫn kiên quyết đầu tư cho việc học tiếng Anh của con. Mình hiểu sự hy sinh và nỗ lực của bố mẹ, vì thế luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt”, Đức nhớ lại.

Lên cấp 3, Đức thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Đây cũng là nơi giúp nam sinh tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với ngôn ngữ và ấp ủ ý định đi du học.

Mong muốn này của Đức được gia đình ủng hộ. Nhưng bố mẹ cũng đặt ra hai điều kiện: Ngành học theo đuổi mang lại giá trị cho tương lai và Đức phải giành được học bổng vì điều kiện tài chính của gia đình không thể chi trả toàn phần học phí.

Chuẩn bị hồ sơ khá muộn, khi đã bước vào đầu năm lớp 12, Đức chọn điểm đến là Australia bởi quy trình nộp hồ sơ đơn giản, không yêu cầu SAT hay bài luận như Mỹ. Chàng trai Việt sau đó đã nộp hồ sơ vào Đại học Wollongong, La Trobe, Melbourne… và nhận học bổng tối đa từ nhiều nơi.

Tuy nhiên, Đức chọn Đại học Wollongong để gắn bó trong 4 năm vì ấn tượng với ngôi trường và vị trưởng khoa từng trực tiếp phỏng vấn. Ngoài ra, ngôi trường này cũng đồng ý hỗ trợ Đức nhiều quyền lợi trong suốt quá trình học tập và hòa nhập.

Tại đây, Đức theo đuổi ngành Xã hội học - Truyền thông Kỹ thuật số, sau đó ở lại học thêm một năm để lấy tấm bằng thứ hai là Nghiên cứu truyền thông.

Minh Đức chuẩn bị dẫn bản tin. Ảnh: NVCC

Năm 2018, Minh Đức có cơ hội thực tập 3 tháng tại Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài truyền hình Việt Nam. Thời điểm này, Đức chủ yếu đảm nhiệm vai trò sản xuất các đoạn phim hoạt hình ngắn phục vụ cho phim tài liệu của kênh.

Dù không được trực tiếp dẫn trên sóng truyền hình, cảm giác được “vào hậu trường, nhìn thấy công việc tạo nên những khung hình, lời dẫn” đã gieo trong Đức mong muốn được tham gia sâu hơn vào công việc này.

Cuối năm 2019, khi hoàn thành việc học và về nước, Đức bất ngờ nhận được lời mời làm việc từ chính nơi mình từng thực tập. Cảm thấy đây là thời điểm phù hợp, sứ mệnh của kênh cũng trùng khớp với mong muốn của bản thân là mang giá trị Việt ra khắp năm châu, Đức nhận lời và đã làm việc tại đây cho tới bây giờ.

Đức không chỉ là MC dẫn sóng mà còn tham gia vào giai đoạn sản xuất chuyên mục. Ảnh: NVCC

Mới đây, trong vai trò MC song ngữ của kênh Vietnam Today, Đức nhận được nhiều lời khen vì khả năng dẫn tiếng Anh và phong thái tự tin. Nam MC cho rằng, yếu tố quyết định để trở thành người dẫn song ngữ không chỉ là kiểm soát ngôn ngữ tốt mà còn là khả năng kể câu chuyện cuốn hút, có cảm xúc, logic và có âm hưởng văn hóa.

“Điều khó nhất là làm sao để khán giả quốc tế quan tâm, cảm thấy Việt Nam gần gũi thông qua những câu chuyện về con người nơi đây”, Đức nói.

Để bồi đắp vốn dẫn, Đức chọn cách “lăn xả” ngoài hiện trường, dành rất nhiều thời gian thực hiện các phóng sự, tiếp xúc trực tiếp với nhân vật. Chính trong những chuyến ghi hình, cuộc trò chuyện riêng nơi hậu trường đã giúp Đức tích lũy trải nghiệm để "làm giàu” vốn dẫn của mình.

Với việc trau dồi ngoại ngữ, theo Đức, không có cách học nào khác ngoài việc phải tìm được điều mình thấy yêu về ngôn ngữ đó.

“Việc học ngoại ngữ có thể thông qua những chủ đề mình thích, từ đó dần củng cố vốn từ, nuôi dưỡng tình yêu với ngôn ngữ. Ngoài ra, luôn phải ghi nhớ rằng, mình học ngôn ngữ là để kết nối với con người và những nền văn hoá khác. Khi nghĩ rằng tiếng Anh là công cụ để chia sẻ và kết nối, việc học sẽ trở nên dễ dàng và tiến bộ mỗi ngày”, Đức nói.

Hiện tại, Đức không chỉ là MC dẫn sóng mà còn tham gia vào giai đoạn sản xuất chuyên mục của kênh. Nam MC mong muốn đây sẽ trở thành cầu nối giúp lan tỏa hình ảnh, câu chuyện của Việt Nam ra thế giới.

“Với sứ mệnh ấy của kênh, mình sẽ phải liên tục trau dồi, lăn xả vào nhiều vị trí khác nhau. Ngoài ra, việc liên tục học tập, nâng cấp bản thân mỗi ngày là điều kiện tiên quyết giúp mình có thể truyền tải những câu chuyện của đất nước, con người Việt Nam đến khán giả quốc tế”, Minh Đức nói.