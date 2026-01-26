Cách đây 1 tháng, Kim Jae-yeon (đến từ Hàn Quốc) được một người bạn Việt Nam mời về quê nhà ở đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn cũ) để tham dự đám cưới của em họ.

Dù phải bay từ Hàn Quốc tới Hà Nội rồi di chuyển thêm 4 tiếng đồng hồ bằng ô tô mới đến nhà của người bạn, nhưng Jae-yeon rất háo hức. Vì đây là cơ hội giúp cô hiểu hơn về văn hóa địa phương cũng như trải nghiệm các món ăn đặc sắc trong mâm cỗ.

Jae-yeon tham dự đám cưới ở Quảng Ninh

Jae-yeon cho biết, đám cưới ở Quảng Ninh mà cô lần đầu tham dự được tổ chức theo kiểu truyền thống với đầy đủ nghi lễ. Trong đó, nữ du khách Hàn Quốc được trải nghiệm tới hai bữa tiệc, gồm cỗ áp rạp (cỗ phụ) và cỗ chính.

Tại bữa áp rạp được tổ chức vào buổi tối trước ngày cưới, Jae-yeon được cô bạn dẫn đến ngồi chung mâm với một số người thân bên họ ngoại.

Mọi người liên tục gắp đồ ăn ngon và hướng dẫn cô gái Hàn cách ăn, đồng thời giới thiệu nhiệt tình về thực đơn trong mâm cỗ.

Cô gái Hàn Quốc dự cỗ áp rạp

Ngoài các món thường xuất hiện trong mâm cỗ cưới truyền thống của người dân miền Bắc như xôi, gà luộc và tôm luộc, trên bàn tiệc ngày áp rạp còn có cả những món chế biến từ các loại hải sản nức tiếng của vùng biển Vân Đồn như chả mực, ốc đá.

Khi thưởng thức, Jae-yeon liên tục thể hiện biểu cảm thích thú và mạnh dạn thưởng thức các món ngon trên mâm.

Ngày hôm sau, Jae-yeon cùng bạn đến dự đám cưới từ sớm, xem cô dâu chú rể thực hiện các nghi lễ theo phong tục cưới của địa phương rồi ăn cỗ chính.

Mâm cỗ chính trong đám cưới ở Quảng Ninh tràn ngập các món ngon từ hải sản

Theo quan sát của cô gái Hàn Quốc, thực đơn mâm cỗ chính được phục vụ nhiều món hơn trong bữa áp rạp. Cỗ chính có nhiều món lạ cô chưa từng thấy bao giờ như: nộm, mực khô xé sợi, canh sá sùng, miến xào hải sản, ngán hấp.

Trong đó, có một món màu đen lạ lùng khiến cô không giấu nổi sự tò mò là hải sâm đen xào.

“Món này giống như loại hải sâm mà các nữ thợ lặn thường bắt ở đảo Jeju”, cô bạn người Việt Nam giới thiệu với Jae-yeon.

Món hải sâm đen xào súp lơ khiến Jae-yeon tò mò

Jae-yeon nhận xét, các món ăn trong mâm cỗ được chế biến hấp dẫn. Mỗi món lại có một hương vị thơm ngon riêng. Đặc biệt, chả mực là món để lại cho cô nhiều ấn tượng nhất.

“Chả mực ngon tuyệt. Tôi đã ăn món này và thấy rất thích”, cô chia sẻ.

Vị khách thể hiện biểu cảm thích thú khi thưởng thức món chả mực nóng hổi, thơm lừng

Không chỉ ấn tượng với mâm cỗ có nhiều món ngon, Jae-yeon còn thích thú trước bầu không khí sôi động và ấm cúng trong đám cưới.

Cô tiết lộ, bản thân thấy rất vui vì may mắn có cơ hội được trải nghiệm đám cưới truyền thống ở Việt Nam và thưởng thức những món đặc sản tươi ngon trong mâm cỗ.

Anh Nguyễn Hải – một đầu bếp ở Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, nhờ lợi thế về điều kiện tự nhiên mà vùng biển, nơi đây có nguồn hải sản dồi dào, phong phú.

Vì thế, mâm cỗ cưới của người dân địa phương thường có các món được chế biến từ hải sản bản địa như ốc, mực, tôm, hải sâm đen…, thể hiện nét văn hóa ẩm thực đặc sắc.

“Ngoài những món được nhiều người biết đến như canh sá sùng tươi, khô sá sùng hay chả mực, cỗ cưới ở Vân Đồn còn có nhiều món lạ miệng như ốc đá (còn gọi là ốc màu, ốc rỗ, ốc mắt trố…) luộc, hải sâm đen xào”, anh Hải kể.

Mâm cỗ ở Vân Đồn thường có các món đặc sản như canh sá sùng tươi, hải sâm đen xào, khô sá sùng, chả mực... Ảnh: Duy Vân Đồn

Hải sâm đen (còn gọi là đồn đột, đỉa biển hay dưa chuột biển) là một trong những sản vật quý hiếm của vùng biển Vân Đồn, được ví như món quà thiên nhiên ban tặng.

Loài này thuộc nhóm động vật biển không xương sống, có thân hình dài, da sần sùi màu đen, lớp xương vôi nằm ngay dưới bề mặt da.

Dù sở hữu vẻ ngoài xù xì, kém bắt mắt, hải sâm đen vẫn được xem là đặc sản cao cấp nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, thịt giòn, vị đậm và hương vị đặc trưng khó trộn lẫn với bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Ốc đá cũng là món ăn nhẹ thường xuất hiện trong mâm cỗ cưới ở vùng đất này. Loại ốc này được khai thác từ tự nhiên, chủ yếu được chế biến thành món luộc/hấp để giữ được mùi vị nguyên bản.

Nhờ thế, thực khách khi ăn có thể cảm nhận được độ giòn, vị hơi ngăm ngăm nhưng ngon ngọt của ốc đá.

“Mâm cỗ ở đây bày biện nhiều món ăn từ hải sản nên giá thành thường cao hơn mâm cỗ ở nhiều địa phương khác, dao động khoảng 3 – 5 triệu đồng/mâm/10 người.

Các món đều được chế biến hấp dẫn, cân bằng hương vị, từ món nước, món khô cho đến món hấp, món xào, xứng đáng để thực khách trải nghiệm”, vị đầu bếp bày tỏ.

Ảnh: @jaeye0nyy