Lần đầu du lịch miền Tây và trải nghiệm bữa cơm truyền thống của người dân Vĩnh Long, chị Nhật Hà (Hà Nội) không khỏi ấn tượng với một món ăn có tên gọi lạ tai, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Đó là vịt tương yêu.

Thực chất, “tương yêu” là cách gọi thân thương của người Vĩnh Long dành cho món tiết vịt xào thịt vịt băm, thường được dọn lên đầu bữa ăn như một món khai vị mời khách.

Món này được phục vụ kèm bánh tráng, bún, rau sống (gồm rau diếp cá, rau húng và hẹ), chấm với nước mắm ớt, chanh.

“Thoạt nhìn, mình thấy món vịt tương yêu khá giống tiết canh vịt ở miền Bắc nhưng khác biệt ở chỗ, tiết vịt được xào chín với thịt vịt băm.

Khi nếm thử, mình cảm nhận hương vị rất ngon. Tiết được xào chín tới, ăn mềm, không tanh, có vị béo ngậy hòa quyện với thịt vịt băm”, chị Hà chia sẻ.

Vịt tương yêu - món ăn hấp dẫn chế biến từ thịt và tiết vịt được xem như đặc sản riêng có ở Vĩnh Long. Ảnh: Nhật Hà

Cô gái Hà Nội cũng tiết lộ đã ăn liền 2 bát bún với vịt tương yêu vì thấy hợp khẩu vị và ngon.

Theo cảm nhận của cô, món này ăn không ngán nhờ được kết hợp hài hòa cùng bún và các loại rau sống, rau thơm, vừa thanh mát lại cân bằng mùi vị.

Ngoài món chính trong bữa ăn là tiết vịt xào thịt vịt băm, chị còn được mời thưởng thức thêm một số món khác được chế biến từ thịt vịt như vịt cháy tỏi, vịt nấu chao…

Mỗi món lại có hương vị riêng, đủ để thực khách no bụng và cảm nhận được sự thú vị trong văn hóa ẩm thực dân dã của người dân vùng đất Vĩnh Long.

“Vịt cháy tỏi ăn mềm mọng, đậm đà, dậy mùi thơm hấp dẫn. Còn vịt nấu chao giống như một món lẩu, có vị ngọt thanh từ xương vịt, hòa quyện vị chua dịu của chao”, nữ du khách đến từ Hà Nội nói thêm.

Ngoài phần thịt được lọc ra, băm nhuyễn làm món vịt tương yêu, các bộ phận còn lại của con vịt được người dân tận dụng, chế biến thành món khác như nấu chao. Ảnh: Nhật Hà

Anh Nguyễn Thành (phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, món vịt tương yêu có cách chế biến đơn giản, thời gian thực hiện nhanh nên thường được người bản địa dùng làm món khai vị trong lúc chờ món chính, nhất là khi nhà có khách đột xuất.

Từ món ăn dân dã của các gia đình địa phương, vịt tương yêu dần trở nên phổ biến, được du khách biết đến nhiều hơn, xem như đặc sản hấp dẫn.

Theo kinh nghiệm nấu ăn nhiều năm của anh Thành, để làm vịt tương yêu ngon, nên chọn những con có trọng lượng khoảng 1,5-2kg.

Anh thường ưu tiên dùng vịt cỏ hoặc vịt xiêm vì thịt săn chắc và ít mỡ, tránh loại quá non hoặc quá già để thịt vịt có độ dai vừa phải, khi ăn không bị bở, hôi và giữ được vị ngọt dịu tự nhiên.

Vịt sau khi làm sạch lông thì đem rửa với hỗn hợp muối hạt, gừng giã nhuyễn, rượu trắng để khử mùi, sau đó lọc riêng phần thịt để băm nhuyễn.

Còn tiết vịt sau khi lấy phải pha ngay với một ít nước mắm và khuấy đều để không bị đông.

Món vịt tương yêu được chế biến khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo và nhanh tay để giữ trọn hương vị. Ảnh: Somo Farm Cửu Long

Ngoài thịt vịt, người địa phương cũng sử dụng thêm phần lòng mề, gan vịt để nấu cùng, giúp món ăn đậm đà, béo ngậy hơn.

Phần lòng mề, gan vịt đem băm nhỏ, xào chín tới cùng thịt vịt và hành, tỏi phi thơm. Khi hỗn hợp gần chín, người ta sẽ từ từ đổ tiết vịt vào, đảo nhanh tay trên lửa lớn đến lúc tiết chín, có độ sền sệt thì tắt bếp ngay.

Ở một số nơi, bà con địa phương cũng cho thêm nước cốt dừa để món ăn có thêm vị ngọt dịu hấp dẫn.

“Tiết xào chín thì bắc ra, không xào kỹ quá để tránh bị cháy, khét và giữ cho tiết vẫn mềm mọng, ăn không bị khô”, anh Thành cho hay.

Thực khách thưởng thức món vịt tương yêu với phồng tôm hoặc bánh tráng, bún đều ngon. Ảnh: Nhật Hà

Khi món tiết xào được bày lên đĩa, người dân Vĩnh Long thường cho thêm lượng lớn rau mùi tàu thái nhỏ và rau húng lên trên, rắc kèm chút lạc (đậu phộng) rang, giã nhỏ.

Món này có hai cách thưởng thức. Một là, lấy bánh tráng cuốn tiết vịt xào thịt băm, thêm bún, rau sống rồi chấm nước mắm chanh, ớt. Hai là, múc tiết vịt xào thịt băm vào bát, thêm bún, rau sống và rưới nước mắm ớt, chanh lên trên.

Ở một số nơi, người ta cũng bày thêm chút phồng tôm để thực khách xúc ăn cùng món vịt tương yêu.

“Món vịt tương yêu phải ăn nóng, nước chấm là nước mắm trong, chỉ thêm ớt và chanh, không thêm đường. Nếu có thêm ly rượu cay nồng nữa thì càng tuyệt”, anh Thành chia sẻ.

Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận được phần lòng và thịt vịt băm vừa giòn vừa ngọt và có vị beo béo của tiết. Các nguyên liệu phụ trợ như bún và rau sống ăn kèm quyện cùng nước mắm pha chanh, ớt giúp hương vị món ăn hài hòa hơn, không bị ngán.