Sáng 22/10, lực lượng CSGT Hà Nội kịp thời phát hiện, can ngăn một cô gái có ý định nhảy cầu Long Biên, đồng thời phối hợp với Công an phường Bồ Đề xác minh nhân thân và liên hệ gia đình để hỗ trợ.

Khoảng 7h25 ngày 22/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) do Đại úy Tạ Đình Khánh làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Trần Nhật Duật thì tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cô gái đứng trên cầu Long Biên (phường Bồ Đề) có biểu hiện bất thường.

Cô gái ngồi bên lan can cầu Long Biên. Ảnh: CACC

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời khuyên nhủ, động viên cô gái từ bỏ ý định tiêu cực, đồng thời đưa cô gái về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 để bảo đảm an toàn.

Tại trụ sở đơn vị, cô gái có biểu hiện tâm lý không ổn định và không có giấy tờ tùy thân.

Qua trao đổi, cô gái cho biết do buồn chuyện tình cảm với bạn trai nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Điện thoại và một số đồ dùng cá nhân của cô gái cũng đã bị vứt xuống sông Hồng.

Cô gái được CSGT đưa về trụ sở. Ảnh: CACC

Trước tình hình trên, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Bồ Đề tiến hành xác minh nhân thân, tìm cách liên hệ với gia đình để cùng hỗ trợ, động viên cô gái. Qua xác minh, cô gái được xác định là B.T.D. (SN 1999, trú tại tỉnh Sơn La).

Cơ quan công an đang phối hợp với gia đình tiếp tục hỗ trợ, động viên cô gái ổn định tâm lý, bảo đảm an toàn.