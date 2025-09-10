Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú tại Xuân Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Vụ việc bắt đầu vào ngày 7/9, khi chị H., một nhân viên tại tiệm nail ở xã Xuân Mai, nộp đơn trình báo việc bị rút trộm 8 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng và phát hiện có đơn hàng Shopee trị giá hơn 31 triệu đồng mà chị không hề thực hiện.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: sáng 6/9, Linh đến tiệm nail tại thôn Tân Bình để làm đẹp. Trong lúc nhân viên đang làm móng, Linh đã tranh thủ sơ hở, lén lấy ví của chị H., chụp lại thông tin thẻ ngân hàng bên trong.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn dùng thông tin này để liên kết thẻ ngân hàng của chị H. với tài khoản Shopee trên điện thoại của mình, sau đó đặt mua iPhone 16 Pro Max trị giá hơn 31 triệu đồng.

Sáng hôm sau (7/9), Linh quay lại tiệm, tiếp tục chụp ảnh căn cước công dân của chị H. và dùng chính điện thoại của nạn nhân để gọi đến tổng đài ngân hàng, yêu cầu đổi mã PIN thẻ ATM. Sau khi lấy được mã mới, Linh đã nhanh chóng rút 8 triệu đồng tại cây ATM.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo quản cẩn thận điện thoại, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng. Không để người lạ tiếp cận các thông tin cá nhân, tránh tạo điều kiện để kẻ gian lợi dụng, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Phùng Thị Khánh Linh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.