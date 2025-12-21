Vợ chồng son tập 642

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất có sự xuất hiện của nàng dâu người ngoại quốc – Lana Miguel Sara (24 tuổi, đến từ Tây Ban Nha). Sara là vợ của Nguyễn Ngọc Hà (25 tuổi, quê Hải Phòng).

Ngay từ phần giới thiệu bản thân, Sara đã khiến MC Hồng Vân – Quốc Thuận bất ngờ bởi khả năng nói tiếng Việt trôi chảy như người bản địa.

Cặp đôi Ngọc Hà - Sara trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Sara chia sẻ, cô cùng gia đình đến Việt Nam sống từ năm 2014, khi cô còn là học sinh cấp 2. Mối duyên với Việt Nam của gia đình Sara rất thú vị.

Năm đó, bố Sara đến Việt Nam du lịch. Vì quá yêu thích nơi đây, ông đã dẫn cả gia đình sang định cư.

“Khi vừa sang Việt Nam, tôi đã tham gia chương trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, sau đó lại học tiếng Việt ở trường trong năm tháng học cấp 2 và cấp 3”, Sara chia sẻ.

Sara và Ngọc Hà từng học chung trường cấp 3. Lần đầu gặp gỡ, chàng trai Hải Phòng không mấy ấn tượng với cô gái ngoại quốc, còn Sara lại rất ấn tượng với giọng hát ngọt ngào của anh chàng.

“Anh ấy hay tham gia các chương trình văn nghệ ở trường và hát rất hay”, Sara nói.

Sara gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt như người bản địa. Ảnh cắt từ clip

Suốt thời học trò, cặp đôi chỉ xem nhau như những người bạn bình thường. Cho đến khi tốt nghiệp, một cơ duyên bất ngờ đã giúp họ tiến gần nhau hơn.

Lần đó, Hà đi uống nước ở một quán bar và livestream trên mạng xã hội. Khi nghe được một đoạn nhạc hay trên sóng livestream của Hà, Sara đã chủ động nhắn tin hỏi tên quán, tên bản nhạc. Hà nhắn tin đáp lại và sẵn sàng đến nhà đón cô đến quán bar đó nghe nhạc.

Tình yêu đến với cặp đôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Hà nói: “Chúng tôi yêu nhau là cứ thế yêu thôi. Hai đứa không tỏ tình với nhau mà chỉ yêu bằng cảm nhận. Sau buổi gặp ở quán bar, chúng tôi nhắn tin khoảng 1,5 tháng thì chính thức yêu”.

Yêu nhau hơn 1 năm, cặp đôi quyết định chuyển về sống chung. Thời điểm đó, dịch COVID-19 bùng nổ, cặp đôi thường xuyên ở nhà với nhau. Việc chạm mặt quá nhiều, cộng thêm áp lực công việc, kinh tế... họ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

“Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng chia tay. Ngay từ đầu tôi đã quán triệt, thứ nhất không được nói chia tay, đã nói là sẽ chia tay thật. Thứ hai, dù cãi nhau lớn đến mấy cũng phải xưng anh – em nên cho đến giờ, hai đứa chưa chia tay lần nào”, Hà kể.

Ngọc Hà thấy văn hóa quê vợ có nhiều nét thú vị. Ảnh cắt từ clip

Cuối năm 2023, cặp đôi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Hiện tại, cặp đôi đã có con trai hơn 1 tuổi.

Làm dâu Việt Nam, Sara thấy lối sống nơi đây có nhiều điểm khác biệt với Tây Ban Nha.

Ở Tây Ban Nha, gia đình cô sống ở chung cư, không thân thiết với hàng xóm. Ở Việt Nam, cô sống ở một căn nhà riêng, hàng xóm thân thiện, cư xử với nhau một cách nồng ấm. Cô từng bất ngờ trước cảnh xóm giềng làm cỗ Trung thu tưng bừng, mọi người vui vẻ, đoàn kết.

Lần về Tây Ban Nha chơi, Ngọc Hà cũng có nhiều trải nghiệm bất ngờ. Ở Việt Nam, mỗi khi sang nhà người khác ăn cơm, anh thường giúp chủ nhà nấu ăn hoặc chuẩn bị mâm bát.

Tuy nhiên, lần ghé thăm ông bà Sara, anh không được động tay vào việc gì. Mọi việc từ khâu chuẩn bị cho đến khi dọn dẹp, ông bà Sara đều tự tay làm. Ngọc Hà giống như một vị khách đúng nghĩa, được “phục vụ” tận tình trong suốt quá trình dùng bữa.

“Ở Tây Ban Nha, rất ít người sinh con ở độ tuổi còn trẻ như chúng tôi. Ông bà Sara quý cháu chắt lắm. Năm sau, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ sang Tây Ban Nha thăm ông bà”, Hà kể.

Ở phần “khui” tật xấu, Sara và Ngọc Hà đều kể nhiệt tình. Sara “bóc phốt” chồng lười làm việc nhà, luôn chần chừ mỗi khi vợ nhờ làm việc gì đó, ham chơi bi-a, hay đi chơi về khuya...

Cô mong chồng chăm chỉ làm việc nhà hơn để vợ bớt vất vả và có cảm giác được đồng hành.

Tật xấu của Sara là khá bừa bộn, hay quên, ít nấu ăn... Anh mong vợ chăm chỉ nấu ăn để gia đình có những bữa cơm ấm áp.

Cuối chương trình, Ngọc Hà hứa hẹn: “Anh hứa, anh sẽ chăm chỉ làm việc nhà như rửa bát, quét dọn, cho quần áo vào máy giặt... để em bớt vất vả và có thời gian nấu ăn”.

Sara đáp lời: “Vậy em sẽ chăm chỉ nấu ăn nhiều hơn nhé!”.