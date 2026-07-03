Trưa 3/7, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp với Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TPHCM) hoàn tất giải quyết hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô tải cẩu trên tỉnh lộ 8, khiến hai người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, người dân sống trên tỉnh lộ 8 (đoạn cách cầu Láng The khoảng 300m, thuộc xã Phú Hòa Đông) nghe tiếng động mạnh phát ra ngoài đường.

Đầu xe container biến dạng. Ảnh: MK

Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện xe container kéo theo rơ-moóc chở các trụ bê tông đã va chạm trực diện với ô tô tải cẩu mang biển số Tây Ninh.

Tại hiện trường, cả hai phương tiện hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn. Thời điểm này, trên ô tô tải cẩu có ba người, trong đó hai người bị thương nặng, mắc kẹt bên trong khoang cabin bẹp rúm.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường, phối hợp triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ. Xe cứu thương cũng được điều động khẩn cấp đến hiện trường để sẵn sàng tiếp ứng.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hai nạn nhân mắc kẹt ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe đầu kéo di chuyển trên tỉnh lộ 8 theo hướng từ cầu vượt Củ Chi về tỉnh lộ 15, còn xe tải cẩu chạy theo hướng ngược lại và xảy ra tai nạn.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải tỏa xong hiện trường, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.