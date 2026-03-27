Khoảng 3h sáng, xe container BKS TPHCM chở đầy các thùng sơn nước lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ ngã tư Sóng Thần về ngã tư Ga. Khi vừa ôm cua vào vòng xoay ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình (TPHCM), chiếc xe bất ngờ mất trọng tâm, lật nghiêng qua một bên.

Hiện trường sự cố xe container chở sơn lật tại vòng xoay ngã tư Bình Phước. Ảnh: HM

Sự cố tai nạn khiến thùng container biến dạng, hàng loạt thùng sơn bên trong đổ tràn xuống, tạo thành những mảng màu trắng xóa loang lổ trên mặt đường.

"Tiếng động vang lên rất lớn giữa đêm vắng. Chúng tôi chạy ra thì thấy khói bụi mịt mù, sơn đổ lênh láng khắp vòng xoay. May mà lúc đó vắng xe chứ không hậu quả khó lường," một nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, cabin xe container hư hỏng nặng. Nam tài xế (khoảng hơn 40 tuổi) bị kẹt bên trong đã phải tự dùng vật cứng phá cửa kính để ra ngoài.

Sơn nước nhuộm trắng mặt đường qua khu vực. Ảnh: TK

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Đội Bình Triệu phối hợp cùng các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường vào khoảng 5h sáng để điều tiết giao thông và phong tỏa khu vực gặp nạn.

Các công nhân đổ cát lên các mảng sơn tràn để thấm hút và làm sạch mặt đường. Ảnh: TK

Để ngăn chặn nguy cơ trơn trượt cho các phương tiện khác, hàng chục công nhân vệ sinh môi trường đã được huy động khẩn cấp, tiến hành đổ cát lên các mảng sơn tràn để thấm hút và làm sạch mặt đường.

Vụ việc khiến giao thông trên đường Đỗ Mười và tuyến quốc lộ 13 theo hướng vào trung tâm TPHCM bị ùn tắc cục bộ.

Đến 8h cùng ngày, hiện trường sự cố được khắc phục, giao thông qua khu vực ổn định trở lại.