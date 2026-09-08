Nữ sinh sở hữu bảng thành tích "khủng"

Trong lễ khai giảng năm học mới tại Đại học Bách khoa Hà Nội vừa qua, Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, được lựa chọn đại diện cho gần 9.700 tân sinh viên lên phát biểu.

Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của trường này.

Hồi tháng 7 vừa qua, Bích Ngọc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, kỳ thi được tổ chức tại Colombia với sự tham dự của học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích này góp phần đưa Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi.

Cùng năm, nữ sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á và giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Trước đó, Bích Ngọc còn giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, dự thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Với thành tích Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2026, nữ sinh được tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cùng phần thưởng 500 triệu đồng.

Bích Ngọc phát biểu trong lễ khai giảng tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Nhưng phía sau những tấm huy chương và giải thưởng ấy không phải lúc nào cũng là một hành trình dễ dàng. Đứng trước bạn bè và thầy cô trong ngày khai giảng, Ngọc cho hay để đi đến ngày hôm nay, em cũng đã trải qua không ít lần hoài nghi về chính mình.

“Có những ngày em ngồi hàng giờ trước một bài tập mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những lần làm thí nghiệm không được như mong muốn, những lần thất bại, mệt mỏi, em đã tự hỏi, liệu mình có thực sự phù hợp với con đường này?

Nhưng cũng nhờ những khoảnh khắc ấy, em dần hiểu ra rằng, học tập không phải lúc nào cũng là câu chuyện mình giỏi đến đâu. Đôi khi, đó đơn giản chỉ là việc mình có sẵn sàng ngồi lại trước một vấn đề mà mình chưa hiểu và có đủ kiên nhẫn để đi tiếp khi chưa nhìn thấy đáp án hay không”, Ngọc chia sẻ.

Từ những bài toán vật lý đến công nghệ thực tiễn

Đạt được vô số giải thưởng trong lĩnh vực vật lý, nhưng khi đứng trước lựa chọn quan trọng cho chặng đường tiếp theo, Ngọc lại không chọn vật lý thuần túy mà bước sang lĩnh vực kỹ thuật.

Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc cho hay em lựa chọn ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông bởi đây là lĩnh vực đang được đẩy mạnh phát triển trong nước. Việc Việt Nam chú trọng công nghệ cao, bán dẫn và công nghiệp điện tử cũng mở ra nhiều cơ hội để người trẻ được phát triển ngay tại Việt Nam và đóng góp vào quá trình này.

“Khi theo học Điện tử - Viễn thông tại Bách khoa, em có thể tiếp tục vận dụng những kiến thức vật lý đã học để đưa kỹ thuật vào thực tiễn trong cuộc sống”, Ngọc nói.

Những năm học chuyên Vật lý cũng giúp nữ sinh có một nền tảng mà theo Ngọc, sẽ hữu ích khi bước vào môi trường kỹ thuật.

“Học Vật lý chuyên sâu giúp em rèn được sự kiên trì, nhẫn nại, chăm chỉ và khả năng mô hình hóa hiện tượng, hiểu vấn đề trước khi tìm cách giải quyết”, Ngọc nói.

Ngọc cũng không quá bận tâm việc mình là nữ khi lựa chọn một ngành kỹ thuật vốn có nhiều nam giới tham gia.

“Em nghĩ khả năng và sự nghiêm túc với lĩnh vực mình theo đuổi mới là điều quyết định”, Ngọc nói.

Bích Ngọc từng giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế.

Trong 4 năm đại học, mục tiêu của nữ sinh là nắm vững kiến thức về điện tử, viễn thông và những lĩnh vực liên quan. Song song với đó, Ngọc mong muốn phát triển kỹ năng lập trình, thiết kế hệ thống và các kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong môi trường công nghệ.

Trong số các hướng đi của ngành, nữ sinh đặc biệt tò mò về vi mạch và bán dẫn.

“Em rất tò mò tại sao trong điện thoại, máy tính lại có nhiều chip như thế và rất muốn bản thân cũng có thể thiết kế những bộ vi mạch như vậy”, Ngọc chia sẻ.

Tuy nhiên, theo nữ sinh, công nghệ thay đổi rất nhanh và một kỹ sư không thể chỉ dựa vào những gì mình học được ở trường. Bởi vậy, Ngọc không muốn bốn năm đại học chỉ xoay quanh giảng đường và sách vở.

“Điều em mong muốn nhất là được thử những thứ trước đây chưa có cơ hội thực hiện là tham gia các dự án, làm những sản phẩm thực tế, nghiên cứu trong phòng lab và làm việc cùng những người có nền tảng, sở thích khác mình”, Ngọc nói.

Nữ sinh cũng muốn trải nghiệm cả hai lĩnh vực kỹ sư và nghiên cứu trước khi quyết định về hướng đi của mình trong tương lai.