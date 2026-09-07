Lê Văn Hùng, sinh năm 1999, quê Hải Dương (cũ), từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hùng vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Ireland và đặt chân tới 14 quốc gia. Để đạt được kết quả này, trước đó, chàng trai người Việt trải qua không ít thất bại, thậm chí hoài nghi về bản thân.

Từng muốn bỏ học ngay từ những ngày đầu tiên

Vốn có thế mạnh ở môn tiếng Anh từ thời THPT, năm 2017, Hùng bước vào đại học với tâm thế tự tin. Thế nhưng, chỉ sau tuần học đầu tiên, nam sinh bắt đầu hoài nghi về năng lực của chính mình, thậm chí nghĩ tới việc bỏ học.

Các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong khi sinh viên phải tiếp cận với khối lượng kiến thức lớn ngay từ đầu học kỳ. So với cách học tiếng Anh thiên về ngữ pháp, không có nhiều môi trường rèn luyện giao tiếp trước đây, việc nghe hiểu nội dung học thuật, thảo luận nhóm và trình bày bằng ngoại ngữ khiến Hùng choáng ngợp.

Lê Văn Hùng vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Ireland. Ảnh: NVCC

Điều kéo Hùng ở lại với giảng đường chính là việc nhớ về quãng thời gian ôn thi đại học, khi phải duy trì thói quen thức dậy từ 3h sáng để học bài. Hùng cũng nhớ về mẹ, người từng phải dừng việc học sau cấp hai để mưu sinh, nhưng luôn nhắc con rằng: “Học tập là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống”.

Cuối cùng, thay vì bỏ cuộc, Hùng chọn cách đối mặt.

Nam sinh bắt đầu chia nhỏ khối lượng kiến thức để giải quyết từng đầu việc, đồng thời tự tìm cách thích nghi với môi trường học tập mới.

Chỉ sau một học kỳ, kết quả học tập của Hùng thay đổi rõ rệt. Từ một sinh viên từng hoài nghi về bản thân, Hùng vươn lên giành học bổng khuyến khích học tập ngay từ kỳ 2 năm nhất.

Trong thời gian đại học, Hùng cũng trở thành một trong 5 bạn trẻ Việt Nam nhận học bổng trao đổi của Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho những nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á.

Hùng nhận học bổng giáo dục quốc tế của Chính phủ Ireland. Ảnh: NVCC

Năm 2021, Hùng tốt nghiệp loại Giỏi và trở thành giáo viên tiếng Anh tại Trường THCS&THPT Marie Curie Hà Nội. Tuy nhiên, khi công việc đang ổn định, Hùng quyết định tìm kiếm cơ hội du học.

“Mình rất yêu thích công việc giảng dạy nhưng không muốn bản thân bị trì trệ”, Hùng chia sẻ.

Theo Hùng, ngay cả khi sau này trở lại với nghề giáo, những kiến thức chuyên môn và trải nghiệm có được ở nước ngoài cũng sẽ giúp mình trở thành một giáo viên tốt hơn, có thêm câu chuyện để chia sẻ, định hướng và truyền cảm hứng cho học sinh.

Bắt tay vào hành trình “săn” học bổng thạc sĩ, trong suốt 3 năm, Hùng liên tiếp nhận những lá thư từ chối. Mỗi lần thất bại đều không tránh khỏi hoài nghi về năng lực của bản thân, nhưng chưa lần nào Hùng nghĩ đến chuyện dừng lại.

“Sau mỗi lần nhận thông báo từ chối, mình chỉ cho phép bản thân buồn vài ngày rồi nghiêm túc tìm ra những điều chưa phù hợp để điều chỉnh, đồng thời tìm kiếm những cơ hội phù hợp hơn”, Hùng nói.

Học thạc sĩ ở Ireland, đặt chân tới 14 quốc gia

Tháng 6/2025, Hùng nhận được email thông báo trúng tuyển học bổng Giáo dục quốc tế của Chính phủ Ireland cho chương trình thạc sĩ giáo dục. Đây là suất học bổng toàn phần dành cho nhóm 1% ứng viên xuất sắc nhất, theo học một năm tại Mary Immaculate College, Đại học Limerick.

“Mình phải đọc đi đọc lại email nhiều lần. Khi đã chắc chắn, mình vỡ òa trong nước mắt”, Hùng nhớ lại.

Với Hùng, những giọt nước mắt ấy không chỉ đến từ niềm vui khi một cánh cửa mới mở ra mà còn bởi sau nhiều lần bị từ chối, sự kiên định không bỏ cuộc cuối cùng đã được đền đáp.

Chàng trai đặt chân tới 14 quốc gia trong 11 tháng. Ảnh: NVCC

Thời gian đầu tại Ireland, Hùng cũng gặp rào cản ngôn ngữ. Lần này, Hùng dành thời gian lắng nghe, quan sát và từng bước thích nghi.

Từ một sinh viên từng cho rằng khả năng tiếng Anh của mình chưa đủ tốt, Hùng đã có thể đứng trước giảng đường Mary Immaculate College chia sẻ về nền giáo dục Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Không chỉ học tập, khoảng thời gian gần một năm ở Ireland còn trở thành hành trình trải nghiệm đặc biệt của Hùng. Trong 11 tháng, chàng trai người Việt đã đặt chân tới 14 quốc gia, gồm: Ireland, Maroc, Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Italy, Cộng hòa Séc, Áo, Hungary, Slovakia, Ba Lan và Hy Lạp.

Mỗi chuyến đi đều đem lại cho Hùng một góc nhìn mới về văn hóa, giáo dục và cách con người ở những quốc gia khác nhau nhìn nhận thế giới.

Bên cạnh đó, Hùng cũng thử sức với nhiều công việc khác nhau tại Ireland như dạy tiếng Anh cho người nhập cư, phục vụ nhà hàng, phiên dịch… Mỗi công việc lại đưa anh gặp những con người có hoàn cảnh, xuất thân và những câu chuyện khác nhau.

Hiện tại, Hùng đã hoàn thành chương trình thạc sĩ giáo dục tại Ireland và đang chờ bằng tốt nghiệp. Anh dự định dành thêm vài tháng để du lịch, trải nghiệm trước khi trở về Việt Nam vào cuối năm nay.

Trong thời gian tới, Hùng mong muốn tiếp tục gắn bó với lĩnh vực giáo dục và có thể truyền cảm hứng tới những người trẻ đang trên hành trình tìm kiếm cơ hội, phát triển bản thân.