Ở tuổi 30, chị Nguyễn Lan Hương (Đông Anh, Hà Nội) đã trải qua hành trình ít ai tưởng tượng: từ cô gái mang ước mơ làm giáo viên, trở thành bệnh nhân Wilson hiếm gặp, rồi tìm được lối rẽ giúp chị tự chủ cuộc sống và có thu nhập ổn định. Bước ngoặt ấy bắt đầu từ cơ duyên mang tên FPT Sendo Farm.

Tuổi trẻ của Hương gắn với ước mơ đứng trên bục giảng, nhưng ngay sau khi tốt nghiệp, chị nhận tin mắc bệnh Wilson, căn bệnh khiến cơ thể suy yếu nghiêm trọng. “Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể làm gì nữa” chị nhớ lại. Sức khỏe giảm sút, tương lai mờ mịt, tinh thần đầy mặc cảm. Trong những ngày khó khăn nhất, gia đình với tình yêu và sự kiên nhẫn đã trở thành điểm tựa để chị đứng vững.

Cơ duyên gặp FPT Sendo Farm - điểm mở của một hành trình mới

Trong những ngày tìm kiếm hy vọng mới, Lan Hương tình cờ biết đến FPT Sendo Farm - nền tảng kinh doanh nông sản sạch với mô hình vận hành linh hoạt tại nhà. Với nhiều người, đây chỉ là việc làm thêm, nhưng với Hương người hạn chế về sức khỏe, đó lại là một cơ hội vừa vặn đến kỳ lạ.

Điều đặc biệt hơn cả là chị gặp được chị Phạm Thị Trang, người không chỉ hướng dẫn công việc mà còn nhìn thấy ở Hương khả năng, nghị lực và sự chân thành. “Đó là duyên lành tôi không bao giờ quên”, Hương chia sẻ. Từ một người gần như mất phương hướng, chị bước vào công việc “siêu thị online tại nhà” với sự hỗ trợ sát sao từ hệ thống.

Cuộc gặp gỡ với chị Phạm Thị Trang và FPT Sendo Farm đã mở ra cho chị Lan Hương một hành trình mới. Ảnh: FPT Sendo Farm

Mô hình của FPT Sendo Farm không đòi hỏi di chuyển, không cần vốn lớn và xoay quanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt, trứng. Chính sự đơn giản và thực tế ấy giúp Hương tìm lại khả năng lao động. “Tôi không cần vượt quá sức. Chỉ cần tận tâm với từng đơn hàng”, chị nói.

FPT Sendo Farm - nơi trao cơ hội chứ không chỉ là công việc

Một điểm then chốt trong hành trình của Hương chính là môi trường và tinh thần đồng hành của FPT Sendo Farm. Từ hướng dẫn vận hành gian hàng, xử lý đơn, chăm sóc khách đến chiến lược bán hàng, chị Trang luôn kề vai sát cánh, kiên nhẫn chỉ từng bước.“Có những ngày tôi mệt, gần như muốn buông hết. Chị Trang lại gọi, động viên, hướng dẫn, thậm chí làm cùng tôi để tôi không thấy một mình”, Hương xúc động kể.

FPT Sendo Farm không chỉ giúp chị kiếm tiền mà còn mang đến: Nền tảng bán hàng ổn định, dễ vận hành; Quy trình hỗ trợ chuyên nghiệp, rõ ràng, Nguồn sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu; Một cộng đồng tích cực, động viên nhau cùng tiến bộ. Ở nơi đó, Hương tìm thấy điều quan trọng hơn thu nhập: niềm tin rằng mình vẫn có thể đóng góp và được xã hội công nhận.

Đối với chị Lan Hương, công việc không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn trao cho chị những mối quan hệ quý báu. Ảnh FPT Sendo Farm

Viết tiếp cuộc đời - bằng nghị lực và một cơ hội đúng lúc

Những vị khách đầu tiên chỉ đến mua thực phẩm, nhưng dần trở thành người hỏi han, động viên và giới thiệu gian hàng của Hương. “Có khách nhắn: Hôm nay em ổn không? Nếu mệt thì để chị đặt sớm cho em nhé”. Những lời giản dị ấy khiến chị ấm lòng. Nhờ sự chân thành gửi vào từng đơn hàng, lượng khách của Hương tăng dần và ổn định. Mỗi đơn không chỉ mang lại thu nhập mà còn khẳng định chị hoàn toàn có thể tự đứng vững.

3 năm gắn bó cùng FPT Sendo Farm, chị Lan Hương đã ‘thu hoạch’ cho mình nhiều danh hiệu đáng trân trọng. Ảnh: FPT Sendo Farm

Hôm nay, nhìn lại hành trình của mình, Hương tự hào vì đã bước ra khỏi vùng tối bệnh tật nhờ sự kiên cường và cánh cửa mang tên FPT Sendo Farm. “FPT Sendo Farm cho tôi cơ hội, và chị Trang giúp tôi nắm lấy nó”, chị chia sẻ. Câu chuyện của Lan Hương gửi gắm một thông điệp: chỉ cần không bỏ cuộc và có một bàn tay đưa ra đúng lúc, cuộc đời luôn có thể viết tiếp.

