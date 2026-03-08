Tác giả Phan Thảo Phương vừa ra mắt ấn phẩm Hiểu mình hơn - Thương mình nhiều tại Đường sách TPHCM.

Cuốn sách gồm 5 chương: Ai rồi cũng phải lớn lên; bạn là mặt trời của chính mình; nơi đâu là nhà; thẳng lưng mà sống, ngẩng mặt mà nhìn và Không hình, nhưng dung được mọi hình.

Tác giả Phan Thảo Phương ra mắt sách "Hiểu mình hơn, thương mình nhiều".

Phan Thảo Phương đưa người đọc đi qua nhiều trạng thái cảm xúc của hành trình trưởng thành từ những ngày hoang mang khi bước vào đời đến những lúc nhận ra cần dừng lại để lắng nghe chính mình.

Trong sách, Phan Thảo Phương kể lại những câu chuyện đời thường như: Những lần thất bại trong công việc, những mối quan hệ không trọn vẹn hay cảm giác cô đơn giữa thành phố đông người.

Một trong những thông điệp được nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách là: “Bạn không cô đơn”.

"Tôi từng có cảm xúc tiêu cực, oán trách và tự vấn tại sao cuộc đời cho mình nhiều bài học đau khổ đến vậy. Sau đó tôi nhận ra độ tuổi không quyết định được số bài học mình nhận được. Tôi tìm cách hiểu mình, ôm lấy và thương bản thân, biến áp lực, mệt mỏi thành hành trang đi tiếp", tác giả kể.

Theo tác giả, nhiều người trẻ hiện nay thường cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và ổn định, ngay cả khi bên trong đang trải qua những biến động cảm xúc.

Sách được viết từ những trải nghiệm, vấp váp của Phan Thảo Phương với mong muốn mang đến bài học cho các bạn trẻ.

Cuốn sách vì vậy được viết như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng mỗi người đều xứng đáng được lắng nghe và thấu hiểu.

Phía sau hình ảnh một người phụ nữ độc lập và bản lĩnh là nhiều trải nghiệm khó khăn. Những vết thương ấy, theo tác giả là điều giúp con người trưởng thành.

Thông điệp cốt lõi của cuốn sách là hành trình quay về bên trong để hiểu bản thân. Theo tác giả, hiểu mình không phải là cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn.

Đó là khi mỗi người dám nhìn vào những cảm xúc thật của mình, kể cả những nỗi buồn, sự tổn thương hay những điều chưa trọn vẹn. Khi hiểu mình, con người có thể học cách đối xử dịu dàng hơn với bản thân.

NSƯT Ngọc Huyền xúc động vì những câu chuyện tác giả Thảo Phương chia sẻ trong sách.

NSƯT Ngọc Huyền - khách mời tại sự kiện nói xúc động vì tìm được sự đồng cảm qua các câu chuyện được Phan Thảo Phương chia sẻ. Theo chị, quyển sách đã bao gồm tất cả những hạnh phúc, đau khổ, mất mát…

“Những điều mình được mất trong cuộc đời này không chỉ gói gọn ở 1 quãng thời gian mà là trong tất cả hành trình mà chúng ta đã, đang và sẽ trải qua.

Tôi tin quyển sách này sẽ được đón nhận bởi nó không chỉ chia sẻ câu chuyện cá nhân tác giả mà còn bởi chính tình yêu bạn mang đến cho cuộc đời này”, nghệ sĩ chia sẻ.

Phan Thảo Phương sinh năm 1992, là diễn giả và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng tích cực đối với đông đảo bạn trẻ.

Nữ tác giả Phan Thảo Phương ký tặng sách cho độc giả.

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - sáng tạo, cô đồng thời đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất của nhiều chương trình và podcast.

Phan Thảo Phương hiện là diễn giả của nhiều chương trình với mục tiêu góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và bền vững đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

