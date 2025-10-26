Phá vỡ thế độc đạo, mở đường phát triển kinh tế

Cần Giờ - vùng đất từng bị cô lập về giao thông, nơi sinh kế của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào nghề biển và làm muối - luôn bấp bênh theo con nước, thời tiết.

Với quy mô dân số khiêm tốn khoảng 80.000 người sau khi sáp nhập hành chính, sự trầm lắng của Cần Giờ là điều dễ thấy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của siêu đô thị lấn biển cùng loạt dự án hạ tầng tỷ đô không chỉ hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo đòn bẩy sinh kế cho người dân địa phương.

Nhiều năm qua, Cần Giờ bị xem là “vùng trũng” của TPHCM do giao thông cách trở, phụ thuộc vào chiếc phà Bình Khánh quá tải. Vấn đề này không chỉ kìm hãm phát triển mà còn đẩy sinh kế người dân vào thế rủi ro.

Hình ảnh xã Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi chóng mặt. Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Bình Khánh, khẳng định sự đột phá về hạ tầng là yếu tố then chốt tạo nên cuộc chuyển mình.

Việc TPHCM xúc tiến xây dựng cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh và tuyến đường nối Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành đã tạo ra cú hích kép. Các dự án này không chỉ giải quyết tắc nghẽn cục bộ mà còn kết nối Cần Giờ thông suốt với các tỉnh miền Tây, miền Đông và sân bay quốc tế Long Thành.

Sự kỳ vọng vào mô hình TOD (Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) cùng tuyến đường sắt tốc độ cao trị giá 4 tỷ USD sẽ thúc đẩy hình thành khu đô thị vệ tinh, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ và đặc biệt là việc làm. Hệ thống hạ tầng đồng bộ chính là “bệ phóng” vững chắc cho siêu dự án Khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise quy mô gần 2.870 ha - được kỳ vọng tạo chuỗi giá trị kinh tế biển bền vững.

Cảnh nhộn nhịp trên công trường siêu dự án lấn biển Cần Giờ. Ảnh: TK

“Không cần lên thành phố làm thuê”

Sinh kế tại Cần Giờ đang dịch chuyển tự nhiên, hướng đến thu nhập ổn định. Người dân ngày nay cũng chủ động đầu tư vào giáo dục và nghề dịch vụ để phát triển bền vững.

Anh Thanh Minh Trí, một thanh niên tại xã Cần Giờ, chia sẻ: “Trước đây nghề biển quá bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết và con nước. Có tháng chẳng kiếm được bao nhiêu. Nay, dự án đô thị lấn biển đã tạo ra cơ hội việc làm ngay tại quê nhà”.

Anh dẫn chứng, dòng vốn và lao động từ siêu dự án đã thổi một luồng sinh khí mới vào kinh tế Cần Giờ. Chỉ vài tháng qua, các khu vực ven dự án như Lương Văn Nho, Thạnh Thới hay mũi Đồng Tranh đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng. Thu nhập người dân tăng rõ rệt khi hàng nghìn công nhân tấp nập thuê trọ, với giá thuê hấp dẫn từ 5 triệu đồng/phòng hoặc 10-15 triệu đồng/căn cho cả gia đình.

Bà Đỗ Ngọc Hường cho hay, nhiều ngư dân xưa kia bấp bênh với con sóng nay đã “lên bờ” thành công, chuyển sang các công việc ổn định hơn như thợ xây, bảo vệ hay nhân viên vườn ươm chăm sóc mảng xanh, với mức lương từ 12-13 triệu đồng/tháng, nguồn thu nhập vững chắc so với những ngày tháng lênh đênh bám biển.

Ông Nguyễn Văn Bày cho biết buôn bán khá khẩm khi dự án khu đô thị lấn biển được triển khai. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Văn Bày, chủ cửa hàng tạp hoá, cho biết từ khi dự án khu đô thị lấn biển triển khai, khu vực trở nên nhộn nhịp, bán buôn khấm khá hơn.

Ông nói, người dân phấn khởi trước viễn cảnh khi những công trình chiến lược như khu đô thị lấn biển, cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao và tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành. Chúng không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn mở cánh cửa đón lượng lớn du khách và cư dân đến sinh sống.

Quan trọng hơn, họ đã chủ động đầu tư vào thế hệ tương lai. Các gia đình như ông Bày, bà Hường đều hướng con cháu theo học các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ du lịch, nhà hàng - khách sạn, chuẩn bị cho sự phát triển vượt bậc của khu đô thị. Niềm tin lan toả khắp Cần Giờ là lời khẳng định đầy tự hào: “Các con, cháu của chúng tôi sắp tới sẽ không phải lên trung tâm TPHCM hay Đồng Nai làm việc nữa, mà sẽ ở lại vì Cần Giờ đâu thiếu việc để làm”.

Ngư dân Cần Giờ đang dịch chuyển sang các công việc ổn định hơn như thợ xây, bảo vệ, hay nhân viên vườn ươm chăm sóc mảng xanh tại khu đô thị lấn biển, mức lương từ 12-13 triệu đồng/tháng.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho hay địa phương sở hữu vị thế thiên nhiên vô giá mà hiếm nơi nào sánh được: sự giao thoa hài hòa giữa rừng ngập mặn và biển cả bao la, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu trở thành đô thị sinh thái kiểu mẫu.

Theo bà Phượng, sau quá trình sáp nhập hành chính, sự quan tâm của chính quyền thành phố được thể hiện rõ qua việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và nâng cấp các công trình tiện ích, tạo nên một lực đẩy chưa từng có.

“Chúng tôi cảm nhận mảnh đất Cần Giờ ‘thay da đổi thịt’ từng ngày”, bà Phượng chia sẻ đầy tự hào. Bà tin rằng khi hạ tầng giao thông và đô thị lấn biển được đồng bộ hóa, người dân địa phương sẽ là những người đầu tiên gặt hái lợi ích, nắm bắt cơ hội vàng để vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất từng bị lãng quên.

Chính sự kết hợp giữa siêu dự án tỷ đô và hạ tầng thông suốt này sẽ mở ra một đô thị chiến lược ở cực Nam TPHCM - hướng ra đại dương để tiếp đón không chỉ du khách trong nước mà cả bạn bè quốc tế, biến Cần Giờ từ một “ốc đảo” biệt lập thành “cửa ngõ hội nhập” vươn tầm thế giới.