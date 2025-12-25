Bạn muốn hẹn hò tập 1163:

Nguyễn Lê Uyên Thư (22 tuổi, TPHCM, giáo viên tiểu học) và Ngô Hoàng Vũ (30 tuổi, TPHCM, làm việc trong siêu thị) được ghép đôi trong chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất.

Cặp đôi có tính cách khá trái ngược. Hoàng Vũ là chàng trai ít nói, có phần nhút nhát, còn Uyên Thư năng động, hoạt ngôn. Tuy nhiên, ông mai - bà mối kỳ vọng, sự khác biệt này có thể giúp họ bù trừ cho nhau, tạo thành hai mảnh ghép phù hợp.

Cô giáo 22 tuổi đến chương trình mai mối tìm bạn trai. Ảnh cắt từ clip

Hoàng Vũ chia sẻ, ưu điểm của anh là biết quan tâm mọi người, đam mê chơi thể thao. Khuyết điểm của anh là hay quên và khá nóng tính. Vũ từng trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu kéo dài 1 năm và chia tay do khoảng cách địa lý, mối tình thứ hai kéo dài 2 năm, kết thúc do đôi bên mâu thuẫn kéo dài.

Đến Bạn muốn hẹn hò, anh mong tìm được bạn gái vui vẻ, hòa đồng, biết cư xử. Anh khẳng định bản thân là người “nói được làm được”, nếu không làm được thì sẽ không hứa hẹn.

Uyên Thư là cô gái vui vẻ, hài hước, hay quan tâm, giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của cô là nóng tính và quá thẳng thắn.

Thư từng trải qua 1 mối tình thời sinh viên. Cả hai đã chia tay được 1 năm do không có chung quan điểm sống. Cô mong tìm được bạn trai biết giữ lời hứa và sẵn sàng thay đổi để có tương lai tốt hơn.

Hoàng Vũ trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Giây phút mở rào, Uyên Thư gửi tặng đàng trai một bức thư tay với nội dung ngọt ngào: “Gửi anh! Em tin rằng việc chúng ta gặp được nhau hôm nay không đơn thuần là sự ngẫu nhiên mà đó là duyên phận. Thành thật mà nói, lúc này đây, em có rất nhiều cảm xúc, chẳng có từ ngữ nào diễn tả cho đúng.

Em không mong gì hơn, chỉ mong nhân dịp đặc biệt này gửi đến anh lời chúc chân thành nhất. Hoa hướng dương tượng trưng cho sự kiên định và ý chí vươn lên! Em chúc anh nhiều điều tốt đẹp. Yêu thương!”.

Đọc xong bức thư, Hoàng Vũ nghẹn ngào bày tỏ: “Anh rất xúc động trước bức thư của em. Anh cảm nhận được em gửi gắm nhiều tình cảm phía sau những con chữ. Anh thấy em dễ thương. Cảm ơn em rất nhiều”.

Ngồi đối diện nhau, Hoàng Vũ bày tỏ tình cảm của mình. Anh thích những cô gái đeo kính, trùng hợp, Uyên Thư cũng có cặp kính dễ thương.

Biết bạn gái bận rộn vì cùng lúc làm nhiều công việc, Hoàng Vũ sẵn sàng sắp xếp thời gian để có thể hẹn hò, gặp gỡ theo lịch trình của cô. Anh cũng không ngại ngần nhắc đến tình hình tài chính và hoàn cảnh của bản thân.

“Bố mẹ anh có lương hưu nên anh chỉ cần tự chủ kinh tế của mình. Anh có thể lo cho người khác được. Việc nhà anh cũng làm được, biết nấu cơm, rửa chén. Anh nấu ăn không quá ngon nhưng món nào cũng biết nấu”, Hoàng Vũ chia sẻ.

Cặp đôi có cái kết đẹp. Ảnh cắt từ clip

Uyên Thư cũng chia sẻ quan điểm của mình trong tình yêu: “Em mong mọi điều anh làm cho em xuất phát từ việc anh thương em, yêu em chứ không phải do em yêu cầu.

Em đặt ra mục tiêu chậm nhất 3 năm nữa em kết hôn. Trong hôn nhân, em mong dù là công việc gì thì hai vợ chồng cũng sẽ chia sẻ, đồng hành với nhau”.

Khi nắm tay nhau, cặp đôi một lần nữa thổ lộ lòng mình. Uyên Thư đưa ra hàng loạt câu hỏi: “Anh có sẵn sàng mua đồ cho em không?”; “Nếu em quá bận, không có thời gian hẹn hò thì anh sẽ làm thế nào?”; “Điều gì bạn gái làm khiến anh cảm động?”; “Nếu em đặt ra kế hoạch nào đó, anh có làm chung với em không?”; “Nếu em làm việc gì đó, anh không thể chấp nhận được thì anh làm sao?”... Loạt câu hỏi khiến Hoàng Vũ “toát mồ hôi”.

Hoàng Vũ chia sẻ, anh đã tích cóp được 3 cây vàng để chuẩn bị cho việc lấy vợ. Nếu hẹn hò với Uyên Thư, anh sẽ mua cho cô những món đồ mà cô thích, sẵn sàng lặn lội tìm mua đồ ăn ngon cho cô.

Nếu cô quá bận, không có thời gian hẹn hò, anh sẵn sàng đến nhà hoặc đến nơi làm việc để đưa đón cô. Khi cãi nhau, anh sẽ giữ bình tĩnh để mâu thuẫn không bị đẩy lên cao trào...

Sau tất cả những lời thật lòng và chân thành, Hoàng Vũ đã “chinh phục” được bạn ghép đôi. Cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong sự cổ vũ nhiệt tình của hai MC và khán giả.