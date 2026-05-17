Tối qua (16/5), chỉ 20 phút sau mưa lớn, nhiều khu vực ở xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng bị ngập sâu, đường giao thông sạt lở nghiêm trọng, một xe khách bị nước lũ "vò nát".

Chiếc ô tô bị "vò nát" là 1 trong 3 xe khách chở đoàn học sinh, giáo viên của Trường tiểu học Thắng Lợi tham gia hoạt động trải nghiệm tại hang Pác Bó.

Ông Thẩm Hồng Du, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thắng Lợi, cho biết nhà trường hợp đồng với nhà xe Hoàng Huân đưa khoảng 40 học sinh cùng giáo viên và một số phụ huynh đi tham quan hang.

Tối qua, sau khi kết thúc chuyến trải nghiệm, trên địa bàn xã và các khu vực lân cận xảy ra mưa lớn. “Rất may, toàn bộ học sinh đã được đưa về an toàn trước khi sự cố xảy ra”, ông Du thông tin.

Anh Hoàng Văn Huân - chủ nhà xe Hoàng Huân cho biết, khi xe đi vào khu vực cửa hang Ngườm Bang thì nước bắt đầu dâng lên.

“Lúc đi vào, nước chưa quá sâu, nhưng khi vừa vượt qua hang thì nước dâng cao đột ngột. Đúng lúc đó xe bị chết máy”, ông Huân kể lại.

Ngay khi đó, tài xế và toàn bộ giáo viên lập tức xuống xe, di chuyển ra khu vực an toàn. "Nước lũ dâng lên rất nhanh, ngập cả xe chỉ trong khoảng 20 phút. Khi lũ rút thì chiếc xe đã bị vò nát", ông Huân kể lại.

Chạy bộ 1km trong đêm, suýt bị cây đè

Chiều 17/5, cô giáo Nông Thị Năm (Trường tiểu học Thắng Lợi) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Theo cô Năm, vị trí xe bị lũ cuốn cách trường khoảng 10km. Chiếc xe bị cuốn từ trong hang Ngườm Bang ra ngoài cả trăm mét.

"Xe đi vào đến giữa hang, sắp vượt qua chỗ ngập nước thì bị chết máy. Chúng tôi xuống xe, đứng ở trước cửa hang thì lũ tràn vào trong hang và cuốn ngược xe ra bên ngoài", cô Năm kể.

Sau khi lũ rút, chiếc xe khách 29 chỗ đã bị "vò nát". Ảnh: LC

Cô Năm cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có 4 thầy cô và 2 đứa trẻ là con của các giáo viên. Khi đứng ở cửa hang Ngườm Bang, mọi người thấy đá lở nên phải đi bộ vào nhà dân cách đó gần 1km.

Lúc này trời rất tối, mưa to. Sau đó cả nhóm tìm được một ngôi nhà dân bên đường để trú ẩn, nhưng lại lo nhà xây bằng đá cổ lâu năm có thể sập.

"Mấy chị em bảo nhau chỗ đó không an toàn, cứ đi tiếp. Vừa đi được một đoạn thì có 4 cây to từ taluy đổ sập xuống đường, rất may không đổ trúng ai", chị Năm nhớ lại.



"Mãi đến tận 12h đêm tôi mới về đến nhà, đến giờ tôi vẫn chưa hết sợ", chị Năm chia sẻ.

Nước lũ dâng lên nhanh tại xã Lý Quốc vào tối 16/5. Ảnh: LC

Theo UBND xã Lý Quốc, vào tối qua (16/5), nước sông Quây Sơn dâng lên rất nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Có thời điểm dòng nước chảy cuồn cuộn qua mặt đường như “suối lớn”, cuốn theo đất đá và cây cối. Thiệt hại ghi nhận tại 9/18 xóm; toàn xã có 183 hộ dân, một trường học bị ngập sâu. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, cây thuốc lá bị ảnh hưởng; một số điểm trên tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở. Sau khi lũ rút, nhiều tuyến đường bị cày xới, mặt đường nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng. Một số đoạn quốc lộ bị xé toạc, đá và bùn đất phủ kín mặt đường, gây chia cắt giao thông cục bộ. Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 34, đoạn qua khu vực xóm Bản Bang xảy ra sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Đất đá từ trên cao tràn xuống mặt đường, gây ách tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.