Đêm qua (16/5), nước lũ bất ngờ đổ về xã Lý Quốc, khiến nhiều nhà dân ngập sâu. Đặc biệt, một xe khách bị dòng nước lũ cuốn lật nghiêng, "vò nát" giữa quốc lộ 4A.

Một xe khách 29 chỗ bị "vò nát" trên quốc lộ 4A. Ảnh: LC

Người dân địa phương cho biết, chỉ 20 phút sau trận mưa lớn, nước sông Quây Sơn dâng lên rất nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Có thời điểm dòng nước chảy cuồn cuộn qua mặt đường như “suối lớn”, cuốn theo đất đá và cây cối.

Sáng 17/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Linh Phú Cường, Chủ tịch UBND xã Lý Quốc cho biết, toàn xã có 183 hộ dân bị ngập sâu, người dân không kịp trở tay sơ tán tài sản.

"Rất may, trận lũ bất ngờ đổ về không có thiệt hại về người", ông Cường nói.

183 hộ dân tại xã Lý Quốc đã bị ngập sâu trong đêm. Ảnh: LC

Theo báo cáo nhanh của xã Lý Quốc, ngoài nhà dân, một trường học bị ngập sâu, thiệt hại xảy ra tại 9/18 xóm. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, cây thuốc lá bị ảnh hưởng. Nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 xảy ra sạt lở.

Sáng nay, sau khi lũ rút, nhiều tuyến đường bị nước lũ cày xới, mặt đường nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng. Một số đoạn quốc lộ bị xé toạc, đá và bùn đất tràn kín mặt đường, giao thông chia cắt cục bộ.

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 34, đoạn qua khu vực xóm Bản Bang xảy ra sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Đất đá từ trên cao tràn xuống mặt đường, gây ách tắc cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Nhiều tuyến đường bị nứt gãy, sụt lún, giao thông gặp nhiều khó khăn. Ảnh: LC

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân, đồng thời tổ chức trực 24/24 để theo dõi diễn biến mưa lũ và khắc phục hậu quả.