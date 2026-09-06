Tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Taanusiya Chetty được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 Miss World lần thứ 73, đứng sau tân Hoa hậu Thế giới Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica) và Á hậu 1 Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha). Cô cũng đồng thời vượt qua Bảo Ngọc, trở thành chủ nhân của danh hiệu Miss World Asia (Hoa hậu Thế giới khu vực châu Á) được trao ở hậu trường ngay sau khi đêm chung kết Miss World 2026.

Taanusiya Chetty (phải) trong giây phút đăng quang của tân Miss World 2026 Joheirry Mola đến từ Cộng hòa Dominica.

Á hậu 2 là thành tích cao nhất của Malaysia tại đấu trường Miss World kể từ khi Lina Teoh cũng giành ngôi Á hậu 2 Miss World 1998. Trước Chetty, Malaysia còn ghi dấu với vị trí top 10 của Rahimah Orchient Yayah năm 1994, top 10 của Arianna Teoh năm 1997 và top 16 của Deborah Henry năm 2007.

Taanusiya Chetty được công bố là Á hậu 2 Miss World 2026

Mất mẹ năm 14 tuổi, chọn nghề giáo để chữa lành

Taanusiya Chetty sinh ra và lớn lên tại Kuala Lumpur năm nay 26 tuổi, cao 1,73m, theo học ngành cử nhân giáo dục, chuyên ngành dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (TESL) tại Đại học Quản lý và Khoa học Malaysia (MSU) từ năm 2022. Cô nói thông thạo 4 ngôn ngữ gồm tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Tamil, đồng thời yêu thích cầu lông, chạy bộ, võ thuật, thể thao dưới nước và âm nhạc.

Taanusiya Chetty lựa chọn đầm dạ hội của nhà thiết Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn trong đêm chung kết.

Năm Chetty 14 tuổi, người mẹ yêu thương nhất đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông. Cô từng chia sẻ tại Miss World rằng mất mát ấy như xé đi một chương trong câu chuyện đời mình và sự đồng hành không ngơi nghỉ của mẹ kế đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Năm 2022, Chetty quyết định trở thành giáo viên, không chỉ dạy kiến thức mà còn quan tâm đến cảm xúc của học trò xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân.

Cùng năm, cô sáng lập Be The Change Malaysia, sau này đăng ký hoạt động chính thức dưới tên Pertubuhan Suara Perubahan Insan Murni hướng đến trẻ em bản địa và ở các cộng đồng thiệt thòi. Tổ chức đã tiếp cận hơn 8.000 trẻ em và huy động tiền qua các hoạt động thiện nguyện với những dự án như Project Cahaya - lớp học ngay tại bệnh viện dành cho trẻ em Orang Asli, các buổi hội họa cho trẻ tự kỷ, thăm hỏi bệnh nhi ung thư máu phối hợp cùng Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Malaysia. Gần đây nhất, Chetty dẫn 40 tình nguyện viên đến làng Kampung Sungai Dua của người Orang Asli dạy tiếng Anh, hướng dẫn vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nơi đây.

Taanusiya Chetty trong trang phục áo dài Việt Nam. Phong cách thời trang mang đậm văn hóa Malaysia được cô trưng diện suốt cuộc thi.

Thành thạo 4 ngôn ngữ và tái lập kỳ tích sau 28 năm

Taanusiya Chetty đăng quang Miss World Malaysia 2024 và phải chờ đến 2 năm sau mới có cơ hội bước ra đấu trường quốc tế. Đại diện Malaysia bên cạnh vai trò giáo viên, còn là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung.

Tại vòng Head-to-Head Challenge - Thử thách đối đầu của Miss World lần thứ 73, Chetty gây chú ý khi trình bày phần thi bằng cả 4 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Quan Thoại và tiếng Tamil. Cô kể lại câu chuyện mất mẹ năm 14 tuổi, hành trình trở thành giáo viên và những dự án cộng đồng đang theo đuổi, kết lại bằng thông điệp: "Vấn đề không phải là chúng ta có thể thay đổi thế giới nhiều đến đâu mà là bạn có thể trở thành sự thay đổi ấy nhiều đến mức nào". Bài phát biểu được công chúng Malaysia khen ngợi vì sự chân thành và tinh thần vượt qua nghịch cảnh.

Người đẹp tự tin và nổi bật ở Miss World 2026.

Ở hạng mục Beauty With a Purpose - Người đẹp nhân ái, Chetty cùng đại diện Zimbabwe Brunette Makanyiso là 2 ứng viên xuất sắc nhất, được đặc cách vào top 12.

Tại vòng ứng xử top 12, khi được hỏi sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những ai muốn bắt đầu một dự án Người đẹp nhân ái của riêng mình, Chetty ví hành trình theo đuổi một dự án cộng đồng như quá trình lột xác của loài bướm từ một con sâu bình thường - tinh thần cô mang theo khi còn là học sinh đến khi trở thành giáo viên. Cô khẳng định điều quan trọng nhất là giữ được sự quan tâm, bất kể đứa trẻ đến từ đâu hay có nền tảng giáo dục thế nào và đó chính là những gì một Hoa hậu Thế giới nên làm.

Vượt qua Brunette Makanyiso, Chetty thắng hạng mục Người đẹp nhân ái, đặc cách vào top 6 cùng Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica), Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha), Romanda Hombir (Nam Phi), Snit Habteab Tewoldemedhin (Eritrea) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Việt Nam).

Đại diện Malaysia hòa đồng với các thí sinh ở Miss World 2026.

Ở phần ứng xử cuối cùng dành cho top 6, Chetty nhận câu hỏi về trách nhiệm của cô trong việc bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai và cách cô sẽ truyền cảm hứng để trẻ em cùng tham gia sứ mệnh đó. Trở lại với vai trò một giáo viên, Chetty nói sẽ khuyến khích học trò trồng cây ngay từ nhỏ để các em hiểu rằng mọi hạt giống đều cần thời gian mới lớn lên được, cũng như hành trình trưởng thành của chính các em.

Cô ví cuộc đời như một con đường đôi khi đầy giông bão mà không phải ai cũng có người che chở và khẳng định muốn trở thành giáo viên luôn sẵn sàng trao "chiếc ô" ấy cho học trò của mình, bất kể xuất thân của các em, tin rằng những hạt giống được gieo hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác trên thế giới.

Taanusiya Chetty trình diễn trang phục dạ hội:

Nguồn: Miss World, The Sun, Therakyatpost

Ảnh, video: Instragram