"Chúng tôi trực tiếp xem trận U22 Malaysia gặp U22 Lào. Họ thắng với tỉ số đậm và cũng chơi rất tốt. U22 Malaysia cũng khỏe nữa, nên chúng tôi tập trung hơn trong các buổi tập. HLV Kim Sang Sik chưa chia sẻ với đội, nhưng thầy sẽ phân tích kỹ hơn ở các buổi tập để U22 Việt Nam cải thiện trong trận đấu tới", Nhật Minh cho biết.

Trung vệ U22 Việt Nam đánh giá U22 Malaysia để thua trước U22 Lào nhưng hiệu quả nên có kết quả tốt hơn so với cả U22 Việt Nam. Ngoài ra, cũng như các giải trẻ khác, U22 Malaysia dựa nhiều vào sức mạnh nên các cầu thủ U22 Việt Nam phải chú ý hơn.

Trung vệ Nhật Minh. Ảnh: S.N

Hiện tại, U22 Malaysia có lợi thế hơn trong cuộc đua vé đi tiếp tại bảng B, do thắng U22 Lào 4-1, trong khi U22 Việt Nam thắng 2-1. Tuy nhiên trung vệ Hiểu Minh cho rằng cơ hội đang chia đều cho hai đội.

"Cả hai đội đều vẫn đang có 3 điểm, nên cơ hội là 50-50 cho suất đứng đầu bảng đấu. Tôi nghĩ ai thể hiện tốt hơn trong trận đấu tới sẽ giành vé vào bán kết SEA Games 33", Nhật Minh nói.

Về phần mình, Nhật Minh khẳng định anh và U22 Việt Nam có khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, và đội rất tự tin vì gần đây vẫn thường xuyên có kết quả tốt khi đối đầu với Malaysia.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra vào ngày 11/12 tới.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn