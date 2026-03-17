Theo biểu lãi suất huy động trả lãi hàng tháng được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) niêm yết, lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 4,63%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng được ngân hàng niêm yết ở mức 7,77%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của SeABank, thậm chí còn cao hơn lãi suất huy động các kỳ hạn dài.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trả lãi hàng tháng đối với kỳ hạn 9 tháng là 6,93%/năm.

Lãi suất tiết kiệm phần lớn kỳ hạn còn lại cũng được SeABank niêm yết vượt mức 7%/năm.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đang là 7,62%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 7,64%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 7,57%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 7,43%/năm và kỳ hạn 36 tháng được niêm yết tại 7,17%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi trả lãi hàng tháng được SeABank niêm yết cao hơn rất nhiều so với biểu lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ. Điều này cho thấy ngân hàng đang ưu tiên thu hút khách hàng ưa chuộng dòng tiền đều đặn.

Ngân hàng quy định mức gửi tối thiểu đối với sản phẩm tiết kiệm trả lãi hàng tháng là 5 triệu đồng, trong khi quy định về số dư tiền gửi tối thiểu đối với các sản phẩm tiết kiệm còn lại là 1 triệu đồng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trả lãi cuối kỳ, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 3,95%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,45%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,35%/năm; kỳ hạn 7 tháng là 5,43%/năm; kỳ hạn 8 tháng là 5,46%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 5,49%/năm; kỳ hạn 10 tháng là 5,52%/năm; kỳ hạn 11 tháng là 5,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm.

Đến kỳ hạn 13 tháng trở lên, lãi suất huy động mới được niêm yết từ 6%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 13 tháng 6%/năm và kỳ hạn 15-36 tháng là 6,25%/năm.

Ngoài biểu lãi suất tiền gửi niêm yết nói trên, SeABank vẫn áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 12, 13 tháng với số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên.

Một nhà băng khác là BVBank cũng đang huy động với lãi suất trên 7%/năm, nhưng không áp dụng với tiền gửi tiết kiệm thông thường mà cho chứng chỉ tiền gửi online.

Theo đó, khách hàng có thể mua chứng chỉ tiền gửi online từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 6, 9, 12, 15 tháng. Lãi suất chứng chỉ tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ lên đến 7,4%/năm cho kỳ hạn 6, 9, 12 tháng, thậm chí lãi suất lên đến 7,6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.

Trong khi đó, BVBank đang niêm yết lãi suất huy động thông thường, kỳ hạn 6-9 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,6%/năm, kỳ hạn 15 tháng 6,9%/năm.