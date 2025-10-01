Những cơn mưa lớn liên tiếp do hoàn lưu bão số 10 trong ngày 30/9 đã khiến cả thành phố Hà Nội chìm trong biển nước.

Nhiều người và phương tiện "chôn chân" ngoài đường hàng giờ đồng hồ chưa về được nhà, thậm chí hàng chục nghìn ô tô chết máy nằm đường do nước ngập sâu, buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của xe cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm cẩu kéo các xe bị ngập nước. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cứu hộ làm việc xuyên đêm giải cứu xe ngập nước, gara quá tải

Ghi nhận của phóng viên VietNamNet sáng 1/10, tại các khu vực nội thành như Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân đến khu vực Hoàng Mai, Từ Liêm (cũ), hàng dài ô tô ngập nước vẫn nằm rải rác ven đường, trên vỉa hè hoặc trước các tòa chung cư.

Nhiều xe không thể khởi động, đèn cảnh báo chập chờn, nội thất ngấm nước... nhưng vẫn phải "nằm đường" để chờ xe cứu hộ đến.

Theo đánh giá từ các đơn vị cứu hộ, số lượng xe gặp sự cố do mưa ngập trong tối và đêm 30/9 có thể lên tới hàng chục nghìn chiếc, gấp nhiều lần so với các đợt mưa lớn trước.

Không chỉ xe ô tô con gầm thấp, nhiều xe tải, xe ô tô điện vốn trước đây ít khi phải cẩu kéo thì trong ngày vừa qua vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp với điểm đến là các gara hoặc trung tâm sửa chữa.

Dù nước đã rút nhưng nhiều xe ô tô vẫn phải chờ cứu hộ trong sáng 1/10. Ảnh: Hoàng Hiệp

Anh Đỗ Quang Minh, một lái xe cứu hộ tại khu vực Thanh Xuân - Hoàng Mai cho biết, ngay từ khoảng 16h chiều 30/9, điện thoại đường dây nóng của chỗ anh đã “cháy máy” vì hàng loạt cuộc gọi cầu cứu cả của chủ xe lẫn các gara quen.

“Đường ngập sâu, tắc nghẽn, chúng tôi di chuyển rất khó khăn. Cả tối và đêm chỉ kéo được 3 xe, còn lại phải hẹn sáng sớm hôm sau. Nhiều anh em khác làm việc đến 3-4 giờ sáng vẫn không xuể vì đông xe chết máy quá. Với xe con nằm đường, chúng tôi ưu tiên đến kéo trước, còn với xe tải hoặc xe ở trong hầm thì đành phải bảo khách chờ thêm”, anh Minh chia sẻ.

Anh Hoàng Minh Sang - chủ một trung tâm cứu hộ giao thông tại Hà Nội cho biết, nếu như những ngày thường, công cẩu kéo một chiếc xe bị sự cố tại Hà Nội trong bán kính 10km là khoảng 600-700 nghìn đồng, thì trong tối và đêm hôm qua, giá dịch vụ này có thể lên tới trên 1,5 triệu đồng/ca. Giá cao hơn gấp đôi, thế nhưng, không phải chủ xe hoặc gara nào cũng "được cứu".

Nhiều xe ô tô điện, thậm chí xe tải vốn ít bị ảnh hưởng bởi mưa ngập cũng phải nhờ đến xe cứu hộ. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Chúng tôi không muốn tăng giá nhưng thực sự đi cứu hộ trong thời tiết, tình trạng ngập nặng và tắc mọi nẻo đường như vậy tốn rất nhiều thời gian và công sức, thế nên công trả cho anh em đi làm buộc phải lấy cao hơn ngày thường. Nhiều chuyến xe, anh em phải lội nước đến ngang hông, vừa dò đường vừa kéo cáp trong đêm tối, nguy hiểm luôn rình rập. Có khi chỉ đi 1-2km nhưng mất cả vài tiếng đồng hồ, chưa kể ngay cả xe cứu hộ cũng dễ bị chết máy hoặc mắc kẹt, lúc đấy thì không ai cứu được", anh Sang chia sẻ.

Trong khi đó, tại các gara lớn ở Hà Nội, tình trạng quá tải diễn ra ngay từ nửa đêm 30/9. Nhiều chủ xe sốt ruột gọi điện đặt chỗ sửa, song hầu hết đều nhận được thông báo “đã kín chỗ, vui lòng chờ thêm vài ngày” hoặc "cứ kéo về để đấy, nhưng xử lý sau".

“Ngay cả xe cẩu, xe chuyên dụng cũng phải xếp hàng. Nhiều khách sẵn sàng trả thêm phí chỉ để được ưu tiên kéo về gara trước nhưng có kéo về thì cũng không thể xử lý ngay được”, chủ một gara ô tô tại đường Nguyễn Xiển cho biết.

Chiếc xe tải bị chết máy tại đường Phạm Tu, được xe cứu hộ chở đi vào sáng 1/10. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mối lo khắc phục sau khi xe bị ngập

Trong các sự cố ngập nước, nỗi lo lớn nhất đối với tài xế chính là hiện tượng thủy kích - nước tràn vào buồng đốt động cơ khi xe cố nổ máy trong vùng ngập sâu.

Khi đó, hậu quả thường rất nặng nề với chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng chục, thậm chỉ cả trăm triệu đồng. Không ít chủ xe sau thủy kích đành “bỏ thì thương, vương thì tội”, giữ lại thì hỏng liên miên, bán rẻ cũng chẳng ai mua.

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, thuỷ kích thường xảy ra khi nước hoặc loại chất lỏng khác tràn vào buồng đốt qua đường ống khí nạp (cổ hút gió) tạo ra một lực cản lớn khiến cho hoạt động của piston bị cản trở, nhiên liệu không thể cháy trong buồng đốt, bị chết máy đột ngột.

Lúc này, nếu người lái vẫn tiếp tục khởi động sẽ gây ra hiện tượng thuỷ kích, khi áp lực lớn tác động lên tay biên khiến bộ phận này bị bẻ cong, thậm chí gãy trục khuỷu hoặc nứt vỡ lốc máy.

Theo anh Đại, đây là một trong những hỏng hóc nghiêm trọng và phức tạp bậc nhất trên ô tô, với hàng loạt chi tiết phải thay thế, làm lại và tốn khá nhiều công sức. Do vậy, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng.

Việc xử lý một chiếc xe bị ngập nước thường mất rất nhiều công sức. Ảnh: Lê Hồng Đại

Rõ ràng, việc ô tô bị ngập nước nói chung và thuỷ kích nói riêng sẽ khiến nhiều bộ phận của xe như động cơ, hệ thống điện, nội thất,... bị hư hỏng, xuống cấp và gây thiệt hại nặng nề cho chủ xe. Do đó, tài xế cần có kinh nghiệm xử lý và khắc phục phù hợp trong tình huống không may đi vào vùng nước sâu.

Để hạn chế tối đa thiệt hại khi mưa lớn, chuyên gia khuyến nghị tài xế nên ghi nhớ một số lưu ý:

- Tránh đi vào vùng ngập sâu: Khi trời mưa, cần quan sát mực nước. Nếu nước ngập quá nửa bánh, tốt nhất nên tìm đường khác hoặc gửi xe ở vị trí cao ráo đợi nước rút.

- Tuyệt đối không đề máy khi xe ngập: Nếu xe chết máy trong vùng ngập, tuyệt đối không cố khởi động lại. Việc này chỉ khiến nước tràn sâu hơn vào động cơ, dẫn đến thủy kích. Hãy rút chìa khóa, tắt điện, và tìm cách đẩy xe đến nơi cao ráo, không cản trở xe khác.

- Gọi cứu hộ càng sớm càng tốt: Ngay khi xe gặp sự cố, hãy liên hệ đơn vị cứu hộ để kéo về gara. Nên chọn dịch vụ uy tín, tránh bị “chặt chém” trong lúc khẩn cấp. Trong lúc chờ xe cứu hộ đến, có thể tháo cực ắc quy để ngắt nguồn điện, mở cửa xe cho nước thoát ra, lau khô ghế và sàn nhằm hạn chế hỏng nội thất, nấm mốc.

- Kiểm tra toàn diện sau ngập: Khi về gara, xe cần được kiểm tra động cơ, hộp số, dầu máy, dầu hộp số và toàn bộ hệ thống điện. Nếu phát hiện dầu lẫn nước, cần thay ngay để tránh hỏng hóc nặng hơn. Hệ thống phanh, túi khí, dây điện cũng phải được kiểm tra kỹ lưỡng.

Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý, tài xế nên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phương án di chuyển hoặc gửi xe; không đỗ xe ở các khu vực trũng thấp, sát miệng hầm hoặc gần sông hồ; cân nhắc mua bảo hiểm vật chất ô tô có điều khoản bồi thường khi xe ngập nước, thiên tai để giảm gánh nặng tài chính.