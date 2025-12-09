Tôi đang sử dụng một chiếc xe 7 chỗ đời cũ, vào mùa hanh khô, mỗi lần chạm vào tay nắm cửa tôi thường bị giật “tanh tách”, có lần toé cả lửa, rất khó chịu.

Theo tìm hiểu, tôi thấy nhiều người lắp những chiếc dây chống tĩnh điện ở phía đuôi xe khá lạ mắt, giá bán trên mạng chỉ khoảng vài chục đến hơn 100 nghìn đồng. Tuy vậy tôi băn khoăn không biết phụ kiện này có thực sự hiệu quả hay chỉ mang tính giải quyết vấn đề "tâm lý", khả năng triệt tiêu tĩnh điện rất thấp.

Nhiều loại dây chống tĩnh điện được bán trên thị trường với giá từ vài chục đến hơn 100 nghìn đồng. Ảnh: Auto365

Qua VietNamNet, tôi muốn hỏi các chuyên gia là sử dụng các loại phụ kiện này có thực sự giảm được tình trạng bị giật do tĩnh điện như quảng cáo hay không? Và vào mùa lạnh, có cách nào khác giúp giảm bị giật do tĩnh điện khi lên xuống xe?

Xin cảm ơn!

Độc giả Hoàng Nguyên (Hà Nội)

