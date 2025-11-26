Từ iOS 26 phát hành ngày 15/9 đến các bản vá nhỏ sau đó, không phải người dùng nào cũng cần nâng cấp ngay khi có thông báo hiện lên. Nhưng trì hoãn quá lâu đôi khi lại gây ra những rủi ro không đáng có.

Việc cập nhật iOS thường được nhắc đến như bước duy trì hiệu năng cho iPhone. Khi phần mềm cũ dần lỗi thời, các ứng dụng phải “gồng mình” thích nghi với tiêu chuẩn mới của hệ điều hành, khiến máy chậm đi theo thời gian. Nhiều người không nhận ra điều này do quá quen với tốc độ giảm dần, cho đến khi họ nâng cấp và thấy iPhone vận hành mượt mà hơn rõ rệt.

Nếu iPhone quá cũ, không nên cập nhật iOS mới nhất. Ảnh: Du Lam

Không chỉ hiệu năng, cập nhật còn là cách đơn giản nhất để khắc phục lỗi. Những sự cố phổ biến như Wi-Fi không kết nối, mất sóng di động, treo logo táo hoặc treo máy ngẫu nhiên thường được Apple xử lý trong các bản vá kế tiếp. Đó là lý do nhiều lỗi người dùng tưởng như "hỏng máy" lại biến mất chỉ sau một bản update.

Khía cạnh quan trọng hơn là bảo mật. iPhone không cần phần mềm diệt virus vì Apple liên tục vá các lỗ hổng mới xuất hiện. Tin tặc luôn tìm cách tấn công iOS, và bản cập nhật là lớp “khiên” duy nhất giúp bạn tránh rò rỉ dữ liệu cá nhân, từ danh tính đến thông tin tài chính. Bỏ qua các bản update đồng nghĩa chấp nhận dùng một thiết bị với những lỗ hổng đã được công khai.

Cập nhật iOS cũng đồng nghĩa với việc mở khóa thêm tính năng mới. Nhiều công cụ quen thuộc hiện nay từng là tính năng “mới toanh” ở các bản trước. Với iOS 18 và iOS 26, Apple đẩy mạnh Apple Intelligence – lớp AI tích hợp sâu vào hệ thống – giúp người dùng tìm kiếm, soạn thảo và xử lý tác vụ thông minh hơn. Ngay cả khi không quá háo hức thử tính năng mới, sẽ có lúc bạn cần đến chúng.

Tuy vậy, việc nâng cấp không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Người dùng cần lưu ý chuẩn bị đủ bộ nhớ - Apple khuyến nghị gần 16GB trống cho iOS 26, lý tưởng nhất là khoảng 20GB - và đảm bảo iPhone có trên 50% pin hoặc đang cắm sạc. Máy báo thiếu dung lượng có thể yêu cầu gỡ tạm ứng dụng và bạn có thể cài lại chúng sau cập nhật. Nếu máy thường xuyên không lên được 50% pin, có lẽ bạn nên nghĩ đến việc thay pin thay vì đổ lỗi cho bản cập nhật.

Vấn đề cuối cùng là tính tương thích. iOS 18 chỉ hỗ trợ từ iPhone XS trở lên, đồng nghĩa iPhone 8, 8 Plus và X đã bị loại khỏi danh sách cập nhật. Những thiết bị này vẫn dùng bình thường nhưng sẽ dần kém an toàn và không còn nhận được tính năng mới.

Vậy có nên cập nhật phiên bản iOS mới nhất không? Câu trả lời phần lớn là có. Bản cập nhật không chỉ mang lại hiệu năng tốt hơn mà còn giúp iPhone tránh lỗi vặt và giảm nguy cơ bảo mật. Sự bất tiện vài chục phút khi nâng cấp nhỏ hơn nhiều so với những rủi ro khi trì hoãn, đặc biệt với những ai sử dụng iPhone cho công việc hay giao dịch tài chính.

Nếu iPhone của bạn nằm trong danh sách được hỗ trợ và có đủ bộ nhớ cũng như pin, cập nhật là lựa chọn nên ưu tiên. Còn nếu thiết bị đã quá cũ, đây có thể là thời điểm cân nhắc nâng cấp máy để tiếp tục theo kịp những cải tiến của hệ sinh thái Apple.

(Tổng hợp)