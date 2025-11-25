Những thay đổi ở mặt trước và mặt sau

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max năm nay đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ trong ngôn ngữ thiết kế của Apple. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự chuyển hướng về màu sắc: Cosmic Orange trở thành tông chủ đạo, thay thế cho những gam màu trung tính quen thuộc như xám, đen hay trắng.

Apple cũng giới thiệu thiết kế mặt lưng hai tông màu mới, phần kính tách biệt rõ với khung nhôm. Bên cạnh đó, cụm camera được mở rộng thành dạng “bục” chiếm trọn chiều ngang mặt lưng – một thay đổi gây chú ý.

Dù iPhone 18 Pro dự kiến giữ lại nhiều nét đặc trưng của thế hệ hiện tại, nhưng theo các nguồn tin, hai khu vực chắc chắn sẽ thay đổi gồm: Dynamic Island và phần kính mặt lưng.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Vids 4u

Ban đầu, tin đồn cho rằng Apple sẽ loại bỏ Dynamic Island và chuyển sang thiết kế đục lỗ như nhiều smartphone Android cao cấp. Tuy nhiên, các rò rỉ gần đây lại phủ nhận điều này.

Theo 9to5Mac, hai nguồn tin đáng tin cậy – Instant Digital và Jeff Pu – cho biết iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chỉ thu nhỏ Dynamic Island, không loại bỏ nó.

Điều này cho thấy Apple vẫn chưa sẵn sàng “chia tay” tính năng đang đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm iPhone.

Việc thu nhỏ Dynamic Island có thể nhằm tối ưu diện tích hiển thị hoặc chuẩn bị cho các công nghệ camera dưới màn hình trong tương lai.

Ngoài mặt trước, Apple cũng được cho là sẽ làm mới mặt lưng iPhone 18 Pro.

Các nguồn Digital Chat Station và Instant Digital trên Weibo cho hay Apple đang triển khai quy trình hoàn thiện mới cho phần kính mặt lưng, nhằm giúp khu vực cắt kính hòa trộn liền lạc với khung nhôm.

Theo Instant Digital, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu mặt lưng kính được thiết kế lại, giảm thiểu sự chênh lệch màu sắc giữa kính và khung nhôm. Mọi thứ trở nên liền lạc và thống nhất hơn.

Việc tối ưu này có thể giúp thiết bị cao cấp hơn về mặt thẩm mỹ và cảm giác cầm nắm, đồng thời khắc phục những phàn nàn về sự tách biệt quá rõ ràng giữa kính và khung trên iPhone 17 Pro.

Cùng với đó, dòng iPhone 18 Pro được dự đoán tiếp tục có thêm màu sắc mới. Ngoài ra, bản iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn nhằm chứa viên pin lớn hơn – và không loại trừ khả năng điều này cũng xảy ra với bản Pro nhỏ hơn.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Vids 4u / YouTube)

Màu sắc mới: tím, đỏ burgundy và nâu cà phê

Một nguồn rò rỉ nổi tiếng tại Trung Quốc đã tiết lộ trên Weibo các tùy chọn màu sắc mới của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến ra mắt năm sau.

Các màu mới dự kiến của dòng iPhone 18 Pro. Ảnh: AppleInsider

Dòng iPhone 17 Pro năm nay, dù có doanh số tốt theo chia sẻ của CEO Tim Cook, nhưng vẫn gây tranh luận vì bộ màu có phần “khó chiều” – đáng chú ý là việc không có phiên bản màu đen truyền thống, chỉ còn bạc, xanh navy và cam cosmic.

Theo nguồn tin này, iPhone 18 Pro sẽ có ba màu: Cà phê (Coffee/Coffee Brown); tím; đỏ rượu vang (Wine Red/Burgundy).

Tên gọi có thể khác nhau tùy bản dịch, nhưng nhìn chung đều hướng đến phong cách trầm và sang hơn so với thế hệ hiện tại.

Việc tiếp tục thiếu bản màu đen chắc chắn sẽ khiến nhiều người dùng thất vọng – vì đây là phàn nàn lớn nhất về iPhone 17 Pro.

Lý do được giới công nghệ đưa ra là Apple đã chuyển sang khung nhôm anodized cho iPhone 17 Pro để giảm trọng lượng. Tuy nhiên, chất liệu này dễ trầy xước hơn – được gọi là “scratchgate”.

Các chuyên gia cho rằng nếu Apple làm bản màu đen với khung nhôm anodized, các vết xước sẽ càng dễ lộ hơn.

Điều này có thể khiến hãng quyết định loại bỏ hoàn toàn màu đen trong hai thế hệ liên tiếp.

Dù vậy, từ năm 2020 đến 2024, Apple luôn có bản đen hoặc xám đậm cho dòng Pro. Vì vậy, người dùng đã quen và việc thiếu màu đen khiến nhiều fan hụt hẫng.

Như mọi rò rỉ, nhất là rò rỉ sớm, những tùy chọn màu sắc này vẫn có thể thay đổi từ nay đến thời điểm ra mắt chính thức. Apple thường điều chỉnh màu khá muộn trong quá trình thiết kế, tùy thuộc vào xu hướng thị trường và đặc tính kỹ thuật của chất liệu.

Tuy nhiên, nếu các nguồn tin trên chính xác, iPhone 18 Pro sẽ mang đến một diện mạo mới mang tính trau chuốt và thống nhất hơn – với thiết kế liền lạc phía sau, Dynamic Island gọn hơn và bộ màu sắc trưởng thành hơn.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)