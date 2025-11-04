Để tải về iOS 26.1, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, chọn Cập nhật ngay và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

iOS 26.1 chính thức phát hành. Ảnh: CNET

Dưới đây là toàn bộ những thay đổi đáng chú ý trên iOS 26.1.

Tùy chỉnh Liquid Glass sâu hơn – iPhone “trong suốt” theo ý bạn

Liquid Glass – hiệu ứng giao diện lấy cảm hứng từ thủy tinh lỏng – là điểm nhấn của iOS 26. Và với iOS 26.1, Apple cho phép bạn điều chỉnh hiệu ứng này chi tiết hơn: Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Liquid Glass.

Tại đây, bạn có thể chọn: Clear (Trong suốt): độ trong cao hơn, làm nổi bật nội dung bên dưới. Hoặc Tinted (Phủ màu): tăng độ mờ và tăng độ tương phản.

Hiện tùy chỉnh Clear/Tinted chủ yếu tác động đến các khu vực như Trung tâm thông báo hoặc thanh tìm kiếm, nhưng chưa áp dụng cho toàn bộ Màn hình chính. Để tùy chỉnh Liquid Glass trên Màn hình chính:

1. Nhấn giữ ở Màn hình chính.

2. Chọn Edit (Sửa), rồi nhấn Customize (Tùy chỉnh).

3. Chọn Clear hoặc Tinted cho biểu tượng ứng dụng, sau đó chọn Light / Dark / Auto để hoàn thiện.

Ngoài ra, bạn có thể giảm hiệu ứng trong suốt theo cách truyền thống: Cài đặt > Trợ năng > Màn hình & Cỡ chữ > Reduce Transparency (Giảm độ trong suốt).

Tự động cài đặt bản vá bảo mật – bảo vệ iPhone ngay cả khi bạn quên cập nhật

Một tính năng mới mang tên Background Security Improvements cho phép iPhone tự động tải và cài đặt các bản vá bảo mật nhỏ ở chế độ nền.

Để cài đặt tính năng này: Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Background Security Improvements.

Theo Apple, tính năng này giúp iPhone được bảo vệ giữa các bản cập nhật lớn. Trong trường hợp hiếm gặp có lỗi tương thích, bản vá có thể bị gỡ tạm thời rồi cải tiến trong bản cập nhật tiếp theo.

Điều này tương tự cơ chế Rapid Security Responses xuất hiện từ năm 2023, nhưng Apple gần như không dùng lại kể từ iOS 16.5.1.

Vì vậy, việc đưa tính năng này trở lại là bước đi được đánh giá rất thiết thực, nhất là khi người dùng thường bỏ qua các bản cập nhật nhỏ.

Ngăn Camera mở nhầm từ Màn hình khóa

Nếu bạn từng vô tình kích hoạt Camera khi cầm iPhone hoặc quẹt nhầm trên Màn hình khóa, iOS 26.1 có giải pháp.

Vào: Cài đặt > Camera > Gạt tắt tùy chọn Lock Screen Swipe to Open Camera (Vuốt để mở Camera từ Màn hình khóa). Từ nay, Camera chỉ mở khi bạn thực sự muốn.

Tắt độ rung khi gọi điện – tránh nhầm là thông báo

iOS 26 cho phép tắt rung phản hồi khi kết nối hoặc kết thúc cuộc gọi – rất hữu ích nếu bạn hay hiểu nhầm đó là thông báo.

Vào: Cài đặt > Ứng dụng > Điện thoại > Haptics.

Từ đây, bạn có thể tắt hoàn toàn rung phản hồi khi thực hiện cuộc gọi.

Local Capture – ghi hình cuộc gọi trực tiếp trên iPhone

Local Capture cho phép thu lại video và âm thanh chất lượng cao của cuộc gọi ngay trên iPhone. Với iOS 26.1, tính năng này có một mục cài đặt riêng: Cài đặt > Cài đặt chung > Local Capture.

Tại đây bạn có thể chọn: Vị trí lưu bản ghi; Chế độ chỉ ghi âm (không ghi hình).

Apple khuyến nghị thêm tiện ích Local Capture vào Trung tâm điều khiển để ghi nhanh khi cần.

Trợ năng: ưu tiên chạm một lần thay vì thao tác vuốt

iOS 26.1 bổ sung tuỳ chọn mới cho người dùng gặp khó khăn khi thao tác vuốt trên màn hình cảm ứng: Cài đặt > Trợ năng > Chạm.

Bạn có thể thiết lập để iPhone nhận lệnh chạm đơn thay cho vuốt – hữu ích cho người cao tuổi hoặc người dùng có nhu cầu đặc biệt.

Chuông báo khó tắt hơn – đảm bảo bạn thật sự thức

Trên iOS 26, Apple cho phép chỉnh thời gian snooze. Nhưng với iOS 26.1, hãng tiếp tục điều chỉnh để tránh việc người dùng tắt nhầm báo thức.

Giờ đây, bạn phải vuốt để tắt báo thức thay vì chỉ nhấn một nút. Có thể hơi phiền, nhưng giúp đảm bảo bạn tỉnh táo hơn.

Apple Music: đổi bài bằng thao tác vuốt

iOS 26.1 không bổ sung tính năng lớn cho Apple Music, nhưng thay đổi trải nghiệm điều khiển: Vuốt trái/phải lên tiêu đề bài hát để chuyển bài thay vì phải nhấn nút Next/Back.

Hiệu ứng chuyển động của dòng tiêu đề cũng mượt hơn, tạo cảm giác trực quan.

Live Translation – thêm nhiều ngôn ngữ mới

Live Translation – tính năng dịch trực tiếp trên iPhone và AirPods – nay hỗ trợ thêm: Tiếng Trung (Phồn thể), Tiếng Trung (Giản thể), Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Apple Intelligence mở rộng sang nhiều ngôn ngữ hơn, có cả tiếng Việt

Nếu dùng iPhone hỗ trợ Apple Intelligence, iOS 26.1 mang AI đến các ngôn ngữ mới, trong đó có: Tiếng Việt, Hà Lan, Thụy Điển, Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Đan Mạch, Trung Quốc (Phồn thể).

Sự xuất hiện của tiếng Việt là bước tiến lớn, giúp trải nghiệm AI của Apple gần hơn với người dùng Việt Nam.

Thanh tua video mới trong Photos

Trong ứng dụng Ảnh, thanh điều chỉnh video nay được thiết kế gọn hơn, các nút Play/Pause và âm lượng nằm thẳng hàng với thanh tua, tạo bố cục đơn giản và hiện đại hơn. Một thay đổi nhỏ nhưng mang lại trải nghiệm dễ chịu.

iOS 26.1 không phải là bản cập nhật thay đổi giao diện lớn, nhưng nó chỉnh sửa đúng những gì người dùng cần. Một bản cập nhật đáng cài ngay lập tức.

(Theo 9to5mac, CNET)