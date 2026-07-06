Chiều 6/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), cho biết địa phương nhận được tin báo từ gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) về việc thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) phù hợp với thông tin về liệt sĩ gia đình đang tìm kiếm.

Ông Lo cho biết thêm, chính quyền xã đang phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan xác minh, đối chiếu hồ sơ, đồng thời hỗ trợ thủ tục cần thiết để kết nối với đơn vị đang lưu giữ di vật của liệt sĩ.

Lực lượng quy tập tìm thấy một tờ giấy được cho là quyết định điều động. Trên giấy vẫn còn đọc được một số thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thuộc Đơn vị 962. Ảnh: BTL

"Ngay trong chiều nay, chúng tôi đã phối hợp xác minh, hoàn thiện thông tin để hỗ trợ gia đình trong thời gian sớm nhất", ông Lo cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Vàm Cỏ thông tin thêm, khi nhận được tin về người thân là liệt sĩ chưa tìm thấy, ông Huỳnh Văn Mười (em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) rất xúc động. Trước đó, gia đình chỉ biết ông Quên hy sinh tại TPHCM trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, không có thêm thông tin nào khác.

Sau khi liên hệ chính quyền địa phương, gia đình đang thu xếp lên TPHCM để xác minh nhân thân.

Sáng cùng ngày, tại lễ quy tập hài cốt liệt sĩ tại hố khai quật trong Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết cuối tháng 6, lực lượng chuyên môn đào thăm dò tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ, gần nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng. Tại hố đào sâu 3m, rộng 3m, dài 10m, các cán bộ phát hiện nhiều lớp đất có dấu hiệu bất thường. Sau khi rút cạn nước, lực lượng tìm kiếm chuyển sang đào thủ công và phát hiện 5 bộ hài cốt. Trong đó, ba bộ còn tương đối nguyên vẹn, hai bộ đã phân hủy nặng. Một bộ hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân. Qua xác minh phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định liệt sĩ Quên là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, từng tham gia chiến đấu tại Long An.

Cận cảnh di vật bên 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Lực lượng chức năng khai quật rãnh mộ tập thể dài khoảng 25m tại Công viên Lê Thị Riêng, quy tập 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.