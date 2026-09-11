Bộ Nội vụ vừa giải đáp thắc mắc của bà P.T.H. về việc có phải hoàn trả trợ cấp tinh giản biên chế khi quay lại làm việc theo hợp đồng tại Ban quản lý dự án của xã.

Theo nội dung câu hỏi, bà H. là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đã nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 154/2025. Hiện bà đang xin ký hợp đồng làm việc tại Ban quản lý dự án của xã và muốn biết việc này có ảnh hưởng đến khoản trợ cấp tinh giản đã nhận hay không.

Người hoạt động không chuyên trách nghỉ tinh giản theo Nghị định số 154 rồi ký hợp đồng với Ban quản lý dự án cấp xã không phải trả trợ cấp. Ảnh: Thạch Thảo

Bộ Nội vụ dẫn khoản 6 Điều 3 Nghị định số 154/2025 quy định người thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã nghỉ việc và hưởng chính sách tinh giản theo Nghị định số 154/2025, nếu sau đó được ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 235/2026 để làm việc tại Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp xã thì không phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.