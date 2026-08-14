Nhóm cổ phiếu trụ cột kéo thị trường giảm điểm

Sau phiên giảm mạnh và đánh mất mốc 1.800 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực bán lớn trong phiên 14/8. Sắc đỏ lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu, trong đó bất động sản, ngân hàng và chứng khoán chịu sức ép đáng kể.

Khác với phiên trước khi thị trường còn giao dịch tương đối tích cực trong buổi sáng và chỉ lao dốc mạnh vào buổi chiều, phiên 14/8 chứng kiến áp lực bán gia tăng ngay từ đầu và kéo dài đến cuối buổi sáng.

Tạm nghỉ giữa phiên 14/8, VN-Index giảm gần 21 điểm, tương đương 1,18%, xuống 1.744,75 điểm. HNX-Index cũng giảm gần 1,2%.

Đến cuối phiên 14/8, VN-Index giảm 36,55 điểm, tương đương 2,07%, xuống 1.729,08 điểm. Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của chỉ số.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục là tác nhân gây sức ép lớn nhất lên VN-Index. Cổ phiếu Vingroup (VIC) giảm 7.500 đồng xuống 200.400 đồng/cp. Vinhomes (VHM) giảm 3.600 đồng xuống 68.200 đồng/cp. Vinpearl (VPL) giảm 2.500 đồng xuống 74.500 đồng/cp, trong khi Vincom Retail (VRE) giảm 650 đồng xuống 23.950 đồng/cp.

Không chỉ bất động sản, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ở các nhóm ngành khác cũng đồng loạt giảm. GAS giảm 1.900 đồng xuống 76.000 đồng/cp; Masan (MSN) giảm 1.300 đồng xuống 66.300 đồng/cp.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán mạnh. SSI giảm 500 đồng xuống 24.500 đồng/cp, trong khi TCX giảm 850 đồng xuống 39.150 đồng/cp.

Trong 30 cổ phiếu thuộc rổ VN30, chỉ Techcombank (TCB) tăng 300 đồng lên 32.000 đồng/cp. Đây cũng là mã được khối ngoại mua ròng hơn 2,8 triệu đơn vị. Vinamilk (VNM) đứng giá, còn lại toàn bộ đều giảm.

Một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn đi ngược thị trường. Đất Xanh (DXG) tăng 650 đồng lên 11.500 đồng/cp. Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 1.200 đồng lên 36.500 đồng/cp sau chuỗi phiên giảm sâu trong tháng trước.

Dòng tiền chịu sức ép từ nhiều phía

Phiên giảm mạnh 14/8 diễn ra sau nhịp tăng khoảng 130 điểm của VN-Index. Việc VN-Index liên tiếp lập các mốc cao mới đã thúc đẩy hoạt động chốt lời của nhà đầu tư trong nước, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng, tạo thêm áp lực lên giá cổ phiếu.

Diễn biến trên thị trường quốc tế cũng đặt ra những rủi ro nhất định đối với dòng tiền. Gần đây, dòng vốn toàn cầu có xu hướng hướng về thị trường Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh. Xu hướng này có thể trở nên rõ nét hơn nếu kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ thay đổi theo hướng thắt chặt.

Rạng sáng 14/8, S&P 500 tiếp tục lập kỷ lục mới. Chỉ số này tăng 0,65% trong phiên 13/8, lần đầu tiên vượt 7.800 điểm trong phiên và đóng cửa ở mức kỷ lục 7.798,99 điểm.

Phố Wall được hỗ trợ bởi những tín hiệu tích cực về lạm phát Mỹ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 không thay đổi so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,2% mà các chuyên gia kinh tế dự báo. PPI lõi tăng 0,2%, cũng thấp hơn mức dự báo 0,3%.

Trước đó, CPI tháng 7 của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước, phù hợp kỳ vọng. Các dữ liệu này giúp thị trường giảm bớt lo ngại về lạm phát và hỗ trợ chứng khoán Mỹ, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Tại Việt Nam, một yếu tố đáng chú ý khác là mặt bằng lãi suất và thanh khoản hệ thống ngân hàng. Quy mô tiền gửi của hệ thống hiện cao hơn dư nợ tín dụng hơn 2 triệu tỷ đồng, trong khi lãi suất huy động thực tế tại một số ngân hàng vẫn ở mức khá cao, khoảng 8-10%/năm đối với kỳ hạn 6-12 tháng.

Một số ngân hàng đã bắt đầu hạ lãi suất cho vay theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhưng mặt bằng lãi suất huy động cao có thể tiếp tục cạnh tranh với dòng tiền vào chứng khoán.

Sau hai phiên giảm mạnh liên tiếp, VN-Index đã lùi xa khỏi vùng đỉnh vừa thiết lập. Diễn biến những phiên tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu chốt lời và sự trở lại của dòng tiền, đặc biệt tại các nhóm vốn hóa lớn.