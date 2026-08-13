VN-Index bất ngờ đảo chiều

Thị trường chứng khoán ngày 13/8 chứng kiến một phiên giao dịch đảo chiều mạnh. Sau buổi sáng khá tích cực, VN-Index bất ngờ quay đầu giảm nhanh trong phiên chiều khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.

Trong phiên sáng, thị trường chứng khoán giao dịch khá tích cực từ giữa phiên. Phần lớn cổ phiếu trụ cột trong rổ VN30 tăng giá, trong đó nhóm ngân hàng và chứng khoán đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. VN-Index nghỉ trưa trong sắc xanh và tạo cảm giác về một phiên hồi phục tiếp diễn.

Tuy nhiên, diễn biến nhanh chóng thay đổi khi thị trường bước vào phiên chiều. Lực bán tăng mạnh, đặc biệt khi VN-Index tiến sát ngưỡng 1.800 điểm. Chỉ số liên tục mất điểm trong bối cảnh thanh khoản tăng nhanh và số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo.

Kết phiên, VN-Index dừng ở 1.765,63 điểm, giảm gần 28 điểm. Hầu hết cổ phiếu trụ cột trong VN30 giảm giá. TCB, GVR, MSN và MCH là những mã tăng nhẹ, trong khi BSR và LPB giữ giá tham chiếu. Phần còn lại đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Nhóm “họ Vin” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chịu áp lực bán đáng kể. VIC giảm 7.600 đồng xuống 207.900 đồng/cổ phiếu; VHM giảm 2.000 đồng xuống 71.800 đồng; VPL giảm 1.400 đồng xuống 77.000 đồng và VRE giảm 850 đồng xuống 24.600 đồng.

Ở nhóm ngân hàng, phần lớn cổ phiếu cũng giảm khá mạnh. ACB mất 550 đồng xuống 22.200 đồng/cổ phiếu, HDB giảm 500 đồng xuống 26.700 đồng, STB giảm 1.000 đồng xuống 73.100 đồng. Hai cổ phiếu chứng khoán lớn SSI và TCX cũng giảm giá. Áp lực bán đồng thời lan sang nhóm dầu khí, công nghệ, thép và F&B.

Thanh khoản là điểm đáng chú ý. Giá trị giao dịch trên HOSE cuối phiên sáng chỉ hơn 6.300 tỷ đồng nhưng đến cuối phiên đã tăng lên gần 18.700 tỷ đồng, gần gấp 3 lần. Diễn biến này cho thấy lượng cổ phiếu được bán ra tăng mạnh khi chỉ số tiến gần vùng 1.800 điểm.

Khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ra với tổng giá trị gần 2.900 tỷ đồng, trong khi mua vào hơn 2.300 tỷ đồng, qua đó bán ròng hơn 558 tỷ đồng. TCB bị bán ròng hơn 170 tỷ đồng, VHM gần 160 tỷ đồng, VIC gần 127 tỷ đồng và HPG gần 107 tỷ đồng. Ngược lại, GEX được mua ròng gần 118 tỷ đồng, còn LPB và SSI đều được mua ròng gần 98 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu trụ cột quay đầu giảm mạnh trong phiên 13/8. Ảnh: Hoàng Hà

Áp lực dòng vốn và ngưỡng 1.800 điểm

Diễn biến phiên 13/8 cho thấy vùng 1.800-1.810 điểm đang trở thành thử thách đáng kể đối với VN-Index. Trước đó, chỉ số đã tăng hơn 130 điểm từ vùng đáy, khiến một bộ phận nhà đầu tư có xu hướng chốt lời khi thị trường tiến vào vùng kháng cự mạnh.

Chứng khoán VPBank (VPX) trước phiên giao dịch đánh giá dòng tiền vẫn hoạt động tích cực nhưng sự phân hóa giữa các nhóm ngành khá cao, chưa tạo được sự đồng thuận trên diện rộng. Nhiều cổ phiếu đã tăng nhanh từ vùng đáy và bắt đầu tiệm cận các vùng cản ngắn hạn.

Một yếu tố khác cần được chú ý là dòng tiền trong nền kinh tế vẫn chịu sức hút nhất định từ hệ thống ngân hàng. Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến ngày 31/7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tiền gửi dân cư đến cuối tháng 6 đã vượt 11 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm trước.

Việc tiền gửi dân cư liên tục lập kỷ lục cho thấy một bộ phận dòng tiền nhàn rỗi vẫn ưu tiên sự an toàn, ổn định. Trong bối cảnh lạm phát tiến gần 4,5%, việc duy trì mức lãi suất thực dương để giữ chân người gửi tiền cũng tạo áp lực nhất định lên mặt bằng lãi suất huy động.

Đây là bài toán không đơn giản khi Việt Nam đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số. Nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, hạ tầng, bất động sản và các dự án quy mô lớn ngày càng tăng. Ba doanh nghiệp lớn gần đây đề xuất vay khoảng 955.000 tỷ đồng cho 17 dự án. Trước đó, cơ chế tín dụng đặc biệt đã được xây dựng cho 18 dự án trọng điểm với tổng nhu cầu vốn hơn 752.000 tỷ đồng.

Nếu đề xuất mới được thông qua, tổng số dự án được hưởng cơ chế hỗ trợ có thể lên tới 35 dự án, với nhu cầu vốn hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Quy mô này cho thấy áp lực huy động nguồn lực tài chính để phục vụ tăng trưởng là rất lớn.

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tín dụng, đồng thời yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định lãi suất và hướng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên. Một số ngân hàng cũng bắt đầu đưa ra các chương trình giảm lãi suất cho doanh nghiệp, chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán còn phải đối mặt với những biến số bên ngoài. Giá dầu, tình hình Trung Đông và các diễn biến địa chính trị có thể nhanh chóng tác động đến lạm phát và tâm lý nhà đầu tư. Phiên 13/8, giá xăng dầu trong nước giảm theo thị trường năng lượng thế giới, trong khi chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi số liệu lạm phát cho thấy áp lực giá cả hạ nhiệt và kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm mạnh.

Những thông tin này là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để tạo sự đồng thuận trên thị trường Việt Nam. Sau một nhịp tăng dài, áp lực chốt lời xuất hiện là điều bình thường. Vì vậy, vùng 1.800 điểm có thể tiếp tục là phép thử quan trọng đối với sức mạnh của dòng tiền và khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu chốt lời trong những phiên tới.