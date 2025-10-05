Chiều ngày 04/10, tại Thiền viện Trúc Lâm, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên toạ lạc tại vùng Ambakote, tỉnh miền Trung Sri Lanka, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm và cộng đồng tổ chức Chương trình ”Vui Tết Trung thu 2025” cho thiếu nhi Sri Lanka và Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Tết Trung Thu Việt Nam được Đại sứ quán tổ chức tại Sri Lanka. Nhân dịp hai nước đang kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1970 - 2025), sự kiện mang lại bầu không khí rộn ràng, góp phần gắn kết hơn nữa tình hữu nghị bền chặt và giao lưu nhân dân sôi nổi giữa hai nước.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih, Thống đốc tỉnh miền Trung Sarath Abeyakoon, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại đức Thích Pháp Quang, đông đảo cộng đồng người Việt Nam, người dân địa phương. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của hơn 100 em thiếu nhi Sri Lanka và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Trịnh Thị Tâm bày tỏ sự phấn khởi khi lần đầu tiên Tết Trung Thu Việt Nam được tổ chức tại Sri Lanka, đúng vào dịp Sri Lanka kỷ niệm Ngày Thiếu nhi thế giới 01/10, càng làm nổi bật sự tương đồng giữa hai nước trong việc dành tình cảm, sự quan tâm và chăm lo cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của hai quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa sum vầy, đoàn viên và gắn kết của Tết Trung thu, bày tỏ tin tưởng việc giới thiệu nét văn hoá đặc biệt này của người dân Việt Nam sẽ giúp người dân Sri Lanka hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm dành cho trẻ em..

Sắc màu Tết Trung thu.

Về phía Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih bày tỏ niềm vui khi được tham dự một ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam ngay tại tỉnh miền Trung; khẳng định, sự kiện là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, tin cậy và hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nhấn mạnh, việc trẻ em hai nước cùng vui Trung Thu, cùng ca hát, cùng tham gia các trò chơi truyền thống chính là biểu tượng tươi sáng của tình bạn, tình đoàn kết, cũng như niềm hy vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng và hợp tác lâu dài giữa Sri Lanka và Việt Nam.

Ngay từ buổi chiều, các em thiếu nhi Việt Nam và Sri Lanka đã hào hứng tham gia các cuộc thi làm đèn lồng, trang trí mâm ngũ quả và tạo hình hoa quả nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng. Các đội thi gồm cả trẻ em hai nước cùng chung sức sáng tạo, vừa thi đua sôi nổi, vừa kết nối tình bạn hồn nhiên, tạo ra nhiều tác phẩm thú vị, phản ảnh được văn hoá của cả hai dân tộc.

Khi màn đêm buông xuống, không gian Thiền viện Trúc Lâm càng trở nên lung linh, rực rỡ với các đèn lồng ngôi sao được thắp sáng, cùng cờ Việt Nam, hoa và bóng bay, và tiếng trống lân rộn ràng mở màn cho phần văn nghệ.

Các em thiếu nhi Sri Lanka học tiếng Việt cùng con em cộng đồng người Việt đã tự tin mang đến những tiết mục ca múa đặc sắc, từ điệu múa lân truyền thống đến những khúc hát quen thuộc như Chiếc đèn ông sao, Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Bống bống bang bang, Nối vòng tay lớn… thể hiện tinh thần gắn kết không biên giới của tuổi thơ hai dân tộc, khiến không gian Thiền viện trở nên rộn ràng và xúc động. Đặc biệt, sự xuất hiện của Chị Hằng và Chú Cuội đã đưa khán giả trở về với thế giới cổ tích lung linh của đêm rằm.

Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo Quốc hội, tỉnh miền Trung, Đại sứ Trịnh Thị Tâm và Đại đức Thích Pháp Quang đã trao giải cho 02 cuộc thi làm đèn lồng và trang trí mâm ngũ quả, đồng thời trao quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tiếng Việt và tích cực tham gia các hoạt động của Thiền viện Trúc Lâm cũng như Đại sứ quán, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Những phần quà ý nghĩa được trao, gửi gắm niềm tin và sự khích lệ tới các em nhỏ.

Kết thúc chương trình, các đại biểu, phụ huynh và các em nhỏ cùng thưởng thức cỗ Trung Thu truyền thống với bánh nướng, bánh dẻo, bánh kẹo, hoa quả... Đây không chỉ là bữa tiệc ngọt ngào dành cho thiếu nhi mà còn là khoảnh khắc sum vầy, gợi nhớ hồn quê hương Việt trong lòng cộng đồng xa xứ.

Tết Trung thu Việt tại Sri Lanka đã trở thành một kỷ niệm khó quên, không chỉ với cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka mà còn với bạn bè Sri Lanka, như một minh chứng sống động cho tình hữu nghị và hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.