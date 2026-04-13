Báo The Telegraph đưa tin, Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez mới đây nhấn mạnh tình hình eo biển Hormuz ở thời điểm hiện tại vẫn là mối quan ngại nghiêm trọng khi một số quốc gia có ý định kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này.

“Theo luật pháp quốc tế, không quốc gia nào có quyền cấm đi lại hay quyền tự do hàng hải qua các eo biển quốc tế được sử dụng cho việc quá cảnh quốc tế”, ông Dominguez nói.

Tuyên bố trên của ông Dominguez được đưa ra giữa lúc lệnh phong tỏa của Mỹ vừa chính thức có hiệu lực từ 10h giờ Mỹ (khoảng 21h giờ Việt Nam) ngày 13/4.

Theo thông tin được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chia sẻ, việc phong tỏa eo biển sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra - vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Tuy nhiên, các lực lượng Mỹ sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với những tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho các lực lượng Washington phong tỏa eo biển Hormuz nhằm giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này từ Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước ở Pakistan thất bại.