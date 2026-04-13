Theo báo Times of Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/4 khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho các tàu dân sự theo đúng luật pháp quốc tế, nhưng bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận tuyến hàng hải này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

"Trái với những tuyên bố sai sự thật của giới chức Mỹ, eo biển Hormuz đang được Iran kiểm soát và quản lý chặt chẽ theo thời gian thực. Bất kỳ động thái sai lầm nào tại eo biển Hormuz sẽ khiến các đối thủ của Tehran rơi vào vòng xoáy chết chóc", IRGC cảnh báo.

Ngoài IRGC, nhiều quan chức cấp cao khác của Iran cũng lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc Mỹ áp đặt phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Hải quân Iran chặn tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz. Video: IRIB

"Lời đe dọa của ông Trump thật nực cười và hài hước. Những binh lính dũng cảm của Hải quân Iran đang theo dõi và giám sát mọi động thái của quân đội Mỹ trong khu vực", Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani cho biết.

Trong khi đó, Esmail Qaani, Tư lệnh lực lượng Quds của Iran khẳng định Mỹ và Israel sẽ buộc phải rời khỏi Trung Đông mà "không đạt được bất kỳ mục tiêu nào, giống như cách họ đã bị Yemen đẩy ra khỏi khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb".

Cùng ngày 12/4, IRGC đã công bố một đoạn video liên quan tới việc lực lượng này ngăn chặn tàu khu trục tên lửa USS Frank E. Petersen Jr của Mỹ tại eo biển Hormuz.

"Đây là căn cứ hải quân Sepah, tàu chiến số 121 phải đổi hướng và quay trở lại Ấn Độ Dương ngay lập tức. Nếu không tuân lệnh, các vị sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Đây là cảnh báo cuối cùng và chúng tôi sẵn sàng khai hỏa mà không cần báo trước", Hải quân IRGC nói với tàu chiến Mỹ.

Ngược lại, tàu khu trục của Mỹ cho biết họ đang đi qua eo biển "theo đúng luật pháp quốc tế".

Hiện vẫn chưa rõ hoạt động thực tế của tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr ở eo biển Hormuz, bởi cả Washington và Tehran đều đưa ra tuyên bố trái ngược về vấn đề này. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định 2 tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. và USS Michael Murphy "đã đi qua eo biển Hormuz trong khuôn khổ một nhiệm vụ quy mô lớn nhằm đảm bảo khu vực này không còn thủy lôi của Iran".