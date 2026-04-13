Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong bài phát biểu hôm nay (13/4), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhận xét khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư sẽ vẫn bất ổn chừng nào Lebanon “còn chìm trong khói lửa” bởi cuộc xung đột giữa Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và nhóm vũ trang Hezbollah.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: Ursula von der Leyen

“Một bài học quan trọng được rút ra từ những tuần qua là an ninh không thể tách rời. Không thể có sự ổn định ở Trung Đông hay Vùng Vịnh khi Lebanon đang chìm trong khói lửa. Do vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng chủ quyền của Lebanon và thực hiện một lệnh ngừng bắn hoàn toàn”, bà von der Leyen nói.

Theo số liệu cập nhật của hãng thông tấn Al Jazeera, kể từ khi Hezbollah phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel và Tel Aviv cho tiến hành các đòn không kích đáp trả, ít nhất 2.055 dân thường Lebanon đã thiệt mạng và hơn 6.500 trường hợp bị thương do bom đạn của Tel Aviv.

Hòa đàm Mỹ - Iran vẫn còn hy vọng

Báo The Telegraph (Anh) đưa tin, các nhà trung gian của cuộc hội đàm giữa Mỹ và Iran cuối tuần trước nói rằng “cánh cửa của các cuộc đối thoại vẫn chưa đóng hẳn”. Theo những người này, vẫn còn hy vọng về một thỏa thuận có thể đạt được giữa Mỹ và Iran trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc vào ngày 21/4 tới.

Dự kiến, các nhà trung gian đến từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đối thoại với giới chức hai nước Mỹ và Iran trong những ngày tới như một nỗ lực nhằm thu hẹp sự khác biệt và đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trước đó, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Tehran tiết lộ trong quá trình đàm phán, Mỹ đã đòi hỏi mọi thứ mà họ không thể đạt được thông qua chiến dịch quân sự chống Iran.

Ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lại nói các nhà đàm phán Iran từ chối chấp nhận các điều khoản của Washington mà ông khẳng định là “khá linh hoạt” và Tehran không cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân.