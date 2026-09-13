Bà N.T (TPHCM) cho biết, ngày 29/7/2026, công ty xuất một hóa đơn điện tử từ máy tính tiền (số hóa đơn 52) với số tiền 158.000 đồng. Tuy nhiên, do sơ suất của bộ phận thu ngân, hóa đơn ghi sai hình thức thanh toán. Thực tế, khách hàng trả tiền mặt nhưng phần mềm lại ghi nhận là chuyển khoản, dẫn đến thông tin trên hóa đơn không khớp với dòng tiền thực tế của giao dịch.

Để khắc phục, nhân viên lập hóa đơn điều chỉnh (số hóa đơn 54), nhưng nội dung điều chỉnh tiếp tục bị sai sót.

Theo bà N.T., từ ngày 1/7/2026, quy định mới về xử lý hóa đơn điện tử từ máy tính tiền yêu cầu trường hợp hóa đơn lập sai phải thực hiện theo hình thức thay thế thay vì điều chỉnh. Do đó, bà đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cách xử lý 2 hóa đơn trên đúng quy định, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan thuế hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử từ máy tính tiền bị lập sai theo Thông tư 91/2026 của Bộ Tài chính. Ảnh minh họa: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 3 TPHCM dẫn điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 91/2026 của Bộ Tài chính quy định trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sai là hóa đơn điện tử từ máy tính tiền thì người bán lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập sai, trừ trường hợp được quy định riêng.

Cơ quan Thuế cũng dẫn điểm a khoản 6 Điều 10 Thông tư 91/2026 của Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sai và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn sai thì các lần xử lý tiếp theo sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý lần đầu.

Theo Thuế cơ sở 3 TPHCM, với trường hợp bà N.T cung cấp, công ty lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn số 52, ghi nhận đúng hình thức thanh toán và các nội dung khác của giao dịch theo thực tế phát sinh.

Đối với hóa đơn số 54, công ty không tự ý tiếp tục lập các hóa đơn điều chỉnh liên tiếp chỉ nhằm khắc phục sai sót của việc lựa chọn phương thức xử lý ban đầu.

Công ty có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và đối chiếu toàn bộ hồ sơ, dữ liệu giao dịch trước khi lập hóa đơn thay thế, bảo đảm thông tin trên hóa đơn sau khi khắc phục là chính xác; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu và thông tin trên hóa đơn.

Về trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính nếu có, Thuế cơ sở 3 TPHCM cho biết việc xác định được thực hiện theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Trường hợp còn vướng mắc, cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế liên hệ Thuế cơ sở 3 TPHCM, Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 để được hướng dẫn cụ thể.