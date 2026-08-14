Bà T.H., một hộ kinh doanh ở Thanh Hóa cho biết, khoản 1 Điều 10 Thông tư 91/2026 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Theo điểm a, trường hợp hóa đơn sai tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc các nội dung khác nhưng không sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa thì người bán chỉ cần thông báo cho người mua, gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và không phải lập lại hóa đơn.

Tuy nhiên, điểm c khoản 1 Điều 10 quy định riêng rằng nếu hóa đơn điện tử đã lập sai là hóa đơn điện tử từ máy tính tiền thì người bán phải lập hóa đơn thay thế, trừ trường hợp được quy định tại điểm c.2 khoản 5 Điều 10.

Từ quy định này, bà H. đặt câu hỏi: Nếu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền chỉ sai tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ,... trong khi mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế và hàng hóa đều chính xác thì có được áp dụng quy định tại điểm a để không phải lập lại hóa đơn hay không?

Hộ kinh doanh băn khoăn hóa đơn điện tử sai tên, địa chỉ có phải lập lại? Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa dẫn các quy định tại Thông tư 91/2026 của Bộ Tài chính quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 254/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Theo khoản 1 Điều 10, trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã lập sai (bao gồm hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế) thì người bán thực hiện xử lý như sau:

Trường hợp sai về các nội dung trên hóa đơn như tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc nội dung khác nhưng không sai mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa thì người bán thông báo cho người mua và cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, không phải lập lại hóa đơn.

Tuy nhiên, điểm c cùng khoản quy định, nếu hóa đơn điện tử đã lập sai là hóa đơn điện tử từ máy tính tiền hoặc hóa đơn điện tử bán hàng là tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì người bán phải lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập sai, trừ trường hợp quy định tại điểm c.2 khoản 5 Điều 10.

Ngoại lệ tại điểm c.2 khoản 5 Điều 10 áp dụng đối với trường hợp trả lại tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đã đăng ký theo tên người mua, nên không trực tiếp giải quyết trường hợp hóa đơn máy tính tiền chỉ sai tên, địa chỉ hoặc số tiền bằng chữ.

Từ các quy định trên, Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa đề nghị bà H. căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.