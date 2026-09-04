Tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không quá 24 tháng

Nghị định 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 23/7/2026, bổ sung quy định về thời gian tạm ngừng kinh doanh, thủ tục khi kết thúc thời hạn tạm ngừng và trách nhiệm của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng.

Theo đó, doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo phải gửi hồ sơ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi đặt trụ sở, chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Tương tự, văn phòng đại diện khi tạm ngừng hoặc tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo cũng phải thực hiện thủ tục này.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải xác nhận việc tiếp tục kinh doanh trở lại. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải gửi hồ sơ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng.

Thời hạn tạm ngừng của mỗi lần thông báo không quá 12 tháng. Đáng chú ý, quy định mới bổ sung giới hạn tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không quá 24 tháng.

Hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp phải xác nhận tiếp tục kinh doanh

Một điểm mới đáng chú ý khác là Nghị định 296/2026 bổ sung thủ tục doanh nghiệp phải thực hiện khi kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh.

Cụ thể, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, khi có thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải xác nhận việc tiếp tục kinh doanh trở lại và cam kết đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu không thực hiện xác nhận trong thời hạn trên, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn xác nhận, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định, đồng thời gửi cơ quan quản lý thuế để phối hợp quản lý nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định.

Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 65 của nghị định.

Tạm ngừng kinh doanh vẫn phải đăng ký thay đổi thông tin

Nghị định 296/2026 cũng bổ sung quy định về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời gian tạm ngừng, nếu có thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo thay đổi theo quy định.

Đối với doanh nghiệp đã thông báo tạm ngừng kinh doanh trước ngày 23/7/2026, nghị định quy định chuyển tiếp về giới hạn tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp 24 tháng.

Cụ thể, nếu tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp tính đến thời điểm kết thúc thời hạn tạm ngừng gần nhất chưa vượt quá 24 tháng, doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp, bao gồm cả thời gian đã đăng ký trước ngày 23/7/2026, không được vượt quá 24 tháng.

Trường hợp tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp đến thời điểm kết thúc thời hạn tạm ngừng gần nhất đã vượt quá 24 tháng, doanh nghiệp không được tiếp tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh sau khi thời hạn đã thông báo gần nhất kết thúc.