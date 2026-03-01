Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa vừa lưu ý quy định về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán đối với trường hợp ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay chậm nhất là ngày 31/3/2026.

Theo cơ quan thuế, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập.

- Đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền (kể cả làm không đủ 12 tháng trong năm).

- Có thêm thu nhập vãng lai (nếu có) ở nơi khác, bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng trong năm và đã bị khấu trừ thuế 10% tại nguồn, đồng thời không yêu cầu quyết toán phần thu nhập vãng lai đó.

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý không được ủy quyền

Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa lưu ý không được ủy quyền nếu:

- Có thu nhập từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện trên.

- Có yêu cầu quyết toán thu nhập vãng lai (dù dưới 10 triệu/tháng).

- Có thu nhập từ kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán, trúng thưởng...

- Thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

- Không cư trú tại Việt Nam.

Thủ tục ủy quyền

Cá nhân lập giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN (ban hành kèm Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Nộp giấy ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập trước thời hạn quyết toán.

Tổ chức tổng hợp danh sách cá nhân ủy quyền, kê khai và nộp tờ khai quyết toán (mẫu 05/QTT-TNCN) thay cho người lao động.

Ngoài ra, cơ quan thuế lưu ý, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 vẫn áp dụng biểu thuế lũy tiến 7 bậc theo Thông tư 111/2013. Từ kỳ tính thuế 2026 mới áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Quyết toán thuế năm 2025 áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 4,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc.