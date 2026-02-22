Trong năm 2026, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho năm 2025 dựa trên thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025.

Do vậy, việc thực hiện quyết toán thuế TNCN được thực hiện theo các quy định của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 373/2025 có hiệu lực từ ngày 14/2/2026, Thông tư 80/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2025

Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:

- Tổ chức chi trả thu nhập (doanh nghiệp, đơn vị) quyết toán thay (ủy quyền) chậm nhất ngày 31/3/2026.

- Cá nhân tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức ngày 30/4/2026.

Do thời gian này trùng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên thời hạn sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo sau kỳ nghỉ, ngày cụ thể thường được cơ quan thuế thông báo chính thức.

Đối tượng phải quyết toán

Các trường hợp cá nhân bắt buộc phải tự quyết toán thuế TNCN năm 2026:

Theo Điều 8 Nghị định 126/2020 của Chính phủ, cá nhân cư trú phải tự quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

- Có số thuế phải nộp thêm, hoặc nộp thừa và có nhu cầu hoàn/bù trừ (trừ các trường hợp được miễn quyết toán).

- Cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm đầu, nhưng đủ từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục.

- Người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh

- Cá nhân thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2026:

- Có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi làm việc.

- Đang làm việc tại tổ chức đó tại thời điểm quyết toán.

- Có thêm thu nhập vãng lai nhưng bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ thuế 10%, không có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Theo Nghị định 373/2025 của Chính phủ, từ ngày 14/2/2026, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự quyết toán nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đã trực tiếp khai thuế trong năm.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ hai nơi trở lên (tự quyết toán) sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Căn cứ xác định nguồn thu nhập lớn nhất, nếu có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất đó.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến tại: https://dichvucong.gdt.gov.vn/ hoặc https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request hoặc dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin.

Mức giảm trừ gia cảnh quyết toán thuế TNCN năm 2025 vẫn áp dụng mức cũ (11 triệu đồng/tháng cho bản thân, 4,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc). Lý do, mức giảm trừ gia cảnh mới (15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc) chỉ áp dụng từ kỳ tính thuế 2026 trở đi.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2025

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 2026 cho kỳ tính thuế 2025 đối với cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021 của Bộ Tài chính (Thông tư 80).

- Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80.

- Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì người nộp thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (bản giấy do người nộp thuế tự in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế).

- Bản sao giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

- Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

- Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

- Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN và 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80.

Trường hợp cá nhân thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân lập giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN kỳ tính thuế năm 2025 theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80.